«Ребёнок застрелился»: Задание для пятиклассников удивило казахстанцев

Блогер поделился в Сети заданием для самостоятельной работы по русскому языку для учеников пятого класса, передает ИА «NewTimes.kz».Пользователь Сети Александр Цой опубликовал контрольное задание для учащихся пятого класса, в котором говорится о суициде ребенка и последующей смерти от горя матери.Подписчики Александра разделились на две категории: первая убеждена, что задание — фейк, вторая разразилась гневными комментариями.«Похоже на утку», «Спамеры постарались, не верю, фейк», «Быть такого не может. Хайп», — говорят одни.«Что за неадекватный текст?», «У учителя явно не все дома», «А если это послужит примером? Дети сейчас очень мнительные», «Верните советское образование, уберите дистанционку», — пишут другие.В пресс-службе управления образования сообщили, что на самом деле такого задания в учебниках нет.«Притча, фрагмент из которой представлен в учебном задании, не входит в учебную программу. Выяснилось, что учитель русского языка и литературы хотел подойти творчески и самостоятельно подготовил несколько заданий на тему «Язык мой — враг мой, язык мой — друг мой», — уточнили в ведомстве.По словам педагога, ей была важна назидательная часть притчи «Безумное слово и доброе слово». Однако она не обратила внимания на психологическую составляющую.В управлении образования дополнили, что они согласны с родителями, которые незамедлительно обратились в администрацию школы через социальные сети.«Хочу подчеркнуть, что задание сформулировано педагогом гимназии №132 и только один класс получил такое задание. То есть это не говорит о том, что вся школа, все ученики города или страны получили такое задание. Мы поговорили с педагогом и директором школы. Администрация школы и мы приносим извинения родителям. Благодаря соцсетям выявили такой факт. Надеюсь, другие педагоги тоже обратят внимание на такие факты и будут бдительны», — заключили в ведомстве.