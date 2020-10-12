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«Ребёнок застрелился»: Задание для пятиклассников удивило казахстанцев

Просмотров:22 Опубликовано: Сегодня, 18:58
«Ребёнок застрелился»: Задание для пятиклассников удивило казахстанцев
Фото: unsplash.com
Блогер поделился в Сети заданием для самостоятельной работы по русскому языку для учеников пятого класса, передает ИА «NewTimes.kz».

Пользователь Сети Александр Цой опубликовал контрольное задание для учащихся пятого класса, в котором говорится о суициде ребенка и последующей смерти от горя матери.

Подписчики Александра разделились на две категории: первая убеждена, что задание — фейк, вторая разразилась гневными комментариями.

«Ребёнок застрелился»: Задание для пятиклассников удивило казахстанцев


«Похоже на утку», «Спамеры постарались, не верю, фейк», «Быть такого не может. Хайп», — говорят одни.

«Что за неадекватный текст?», «У учителя явно не все дома», «А если это послужит примером? Дети сейчас очень мнительные», «Верните советское образование, уберите дистанционку», — пишут другие.

В пресс-службе управления образования сообщили, что на самом деле такого задания в учебниках нет.

«Притча, фрагмент из которой представлен в учебном задании, не входит в учебную программу. Выяснилось, что учитель русского языка и литературы хотел подойти творчески и самостоятельно подготовил несколько заданий на тему «Язык мой — враг мой, язык мой — друг мой», — уточнили в ведомстве.

По словам педагога, ей была важна назидательная часть притчи «Безумное слово и доброе слово». Однако она не обратила внимания на психологическую составляющую.

В управлении образования дополнили, что они согласны с родителями, которые незамедлительно обратились в администрацию школы через социальные сети.

«Хочу подчеркнуть, что задание сформулировано педагогом гимназии №132 и только один класс получил такое задание. То есть это не говорит о том, что вся школа, все ученики города или страны получили такое задание. Мы поговорили с педагогом и директором школы. Администрация школы и мы приносим извинения родителям. Благодаря соцсетям выявили такой факт. Надеюсь, другие педагоги тоже обратят внимание на такие факты и будут бдительны», — заключили в ведомстве.


Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 1 )

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-1
  • babe
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  • Андpей
 Юрий А (Посетители) Сегодня, 19:02
Хочу подчеркнуть, что задание сформулировано педагогом гимназии №132


К сожалению среди молодых преподавателей таких 90%. 30 лет деградации системы образования дают свои печальные плоды.
 
 

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