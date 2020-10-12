Чёрный перец может помочь в борьбе с коронавирусом -учёные

Ученые смоделировали действие активного вещества на части коронавируса, но впереди их ждут более подробные лабораторные исследования.



Вещество пиперин, которое содержится в черном перце, способно блокировать действие частей SARS-Cov-2, отвечающих за размножение и проникновение в организм человека.



Такой вывод сделали ученые Индийского технологического института.



По данным исследователей, они смоделировали взаимодействие различных специй с вирусом. Выяснилось, что все они в той или иной мере связываются с SARS-CoV-2, но активнее всего себя проявляет вещество под названием пиперин. Именно оно придает специи остроту и характерный аромат, пишут "Известия".

Именно оно способно блокировать S-белок, который содержится на поверхности вируса, образуя шипы - части "короны". Именно этот вид белка позволяет коронавирусу "цепляться" в момент проникновения в клетку.



Индийские ученые подчеркнули, что количество пиперина в разных видах перца отличается, например, в покупном молотом его может не хватать. Больше шансов получить достаточно пиперина из свежемолотого перца, поскольку при хранении в горошинах он не испаряется.



Впереди у исследователей - эксперименты в лаборатории и клинические испытания.



По мнению директора Института биологии и биомедицины Университета Лобачевского Марии Ведуновой, специи способны стимулировать иммунитет, подавлять реакции воспаления, помогать в усвоении микроэлементов и витаминов.



Большая часть рецептов народной медицины от простуды и вирусных инфекций, по ее словам, связаны с наличием антибактериальных и иммуностимулирующих свойств веществ, содержащихся в различных продуктах питания.



Медики советуют перед применением любого подобного народного рецепта проконсультироваться с врачом, так как при самолечении можно легко навредить организму. Так, например, острые специи вредны тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, а также при гипертонии и аллергии.



К слову, во время первой волны коронавируса казахстанцы активно рекомендовали друг другу использовать для лечения COVID-19 курдючный жир.



Позже министр здравоохранения Российской Федерации Олег Гриднев опроверг данный миф, подчеркнув, что при коронавирусе употребление жира может навредить, потому что этот продукт влияет на сгущение крови.



Он напомнил, что при коронавирусной инфекции пациентам назначают препараты для разжижения крови (антикоагулянты).



Зато другой традиционный для Казахстана напиток врачи-пульмонологи советовали пить тем, кто переболел COVID-19.



"Мы знаем целебные свойства национальных напитков – кумыса и шубата. Пациенты могут их принимать, если у них нет панкреатита, заболеваний желудочно-кишечного тракта. Это кладезь витаминов, микроэлементов", - рассказала Sputnik Казахстан главный внештатный пульмонолог Алматы Сауле Касенова.