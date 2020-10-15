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Коронавирус провоцирует появление у казахстанцев новых болезней

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:39
Коронавирус провоцирует появление у казахстанцев новых болезней
Фото из Сети интернет
Коронавирус провоцирует появление новых заболеваний. С такими фактами уже столкнулись казахстанские врачи. Вирус может вызвать сахарный диабет и проблемы с нервной системой. В столице уже начали подробно изучать нестандартные последствия заражения. Заодно врачи пытаются разработать программу реабилитации для таких пострадавших.

Даже после нескольких недель лечения Аида Джексен не чувствует себя полностью выздоровевшей, говорится в сюжете. Коронавирус она подхватила в июле. Сначала за ней наблюдали в больнице, потом - в провизорном центре. Девушка рассказывает, что болезнь прилично измотала ее. При том что протекала она в средней форме. Но последствия COVID-19 ощущаются до сих пор.

"Упадок сил. Восстановление проходит медленно. Это ухудшение памяти, и нервная система расшатана, эмоциональные всплески. Это бессонница, выпадение волос. Проблемы с сосудами: ноги и руки немеют", - делится Аида Джексен.

Про бесплатную реабилитацию после коронавируса, о которой заявляли чиновники, она слышала, но не проходила. Жалуется, что никто ничего не объясняет. Такие процедуры в наших поликлиниках проводят, но направлены они в основном на поддержку дыхательной системы.

В то же время специалисты заявляют, что в реабилитации нуждаются абсолютно все переболевшие. Так как COVID-19 в первую очередь поражает кровеносные сосуды. От этого под угрозой весь организм, говорят врачи. В большей степени страдает дыхательная система. Затем сердце, печень, почки, желудок и даже мозг.

По данным телеканала, последствия коронавируса на организм сейчас изучают в нескольких столичных клиниках. Участниками проекта "Постковидный синдром" стали уже 40 человек. Выяснилось, что инфекция усугубляет течение имеющихся болезней. Их лечение может потребовать дополнительного времени и увеличения доз препаратов. Кроме того, COVID-19 может спровоцировать совершенно новые заболевания. Например, сахарный диабет. Это уже доказано.

"У этих пациентов, во всяком случае которых мы сегодня уже наблюдаем, сахарный диабет протекает более агрессивно, чем у тех, у кого был сахарный диабет инсулиннезависимый, 2-го типа, у которых было достаточно для контроля сахара крови лечения таблетированными препаратами", - говорит и. о. председателя правления АО "Национальный научный кардиологический центр" Махаббат Бекбосынова.

Впрочем, страдают не только жизненно важные органы, но и нервная система. Подавляющее большинство переболевших COVID-19 жалуется на рассеянное внимание, замедленную реакцию и проблемы с памятью.

"Мы сейчас пытаемся понять, почему это происходит. Можно ли воздействовать на причину или какие-то симптомы, которые могут помочь нам получить ключ, как лечить этого пациента. Можно ли его активно лечить или достаточно, допустим, сегодня какую-то реабилитацию нелекарственным способом: кумыс-терапию или поехать в санаторий, гулять по лесу, заниматься физическими упражнениями", - говорит и. о. председателя правления АО "Национальный научный кардиологический центр" Махаббат Бекбосынова.

Аналогичные исследования сейчас проводят и за рубежом, говорится в сюжете. Специалисты разных направлений ищут волшебное лекарство, способное помочь в борьбе не только с коронавирусом, но и с его последствиями. Но уже сейчас российские вирусологи заявляют, что некоторые процессы необратимы.

"У огромного количества пациентов поражение легких, а именно фиброз - склерозирование легкого. Это когда часть легкого заменяется соединительной тканью, когда появляются нарушения проницаемости кислорода. Это по легким. По сердцу мы видим огромное количество пациентов с нарушением ритма сердца с признаками микротромбоза", - комментирует доктор медицинских наук Дмитрий Еделев.

Сроки полной реабилитации, говорят специалисты, для каждого индивидуальные. Но процедуры эти в национальном кардиоцентре уже начались. Там готовы проконсультировать всех переболевших COVID-19, заключает телеканал.


Источник: tengrinews.kz
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