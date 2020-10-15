Дети смогут пересечь границу Казахстана с Кыргызстаном только по паспортам

С 20 октября пропуск через границу несовершеннолетних граждан Кыргызстана и Казахстана будет осуществляться только по паспортам. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы (ГПС) КР, передает Today.kz со ссылкой на Кабар.
"В соответствии со вступившим в силу 18 августа 2020 года Протоколом о внесении изменений в Соглашение между правительствами Кыргызстана (КР) и Казахстана (РК) от 11 мая 2012 года "О порядке пребывания граждан КР на территории РК и граждан РК на территории КР" с 20 октября 2020 года пропуск через государственную границу несовершеннолетних граждан двух стран будет осуществляться только по паспортам КР и РК", - говорится в сообщении.
Таким образом, свидетельство о рождении несовершеннолетних граждан Кыргызстана и Казахстана теперь не будет являться документом, дающим право на пересечение государственной границы, включая авиасообщение между Кыргызстаном и Казахстаном.
При этом ранее выехавшие граждане Сторон, не достигшие 16-ти летнего возраста и не имеющие действительного паспорта, при возвращении на родину должны будут предъявить свидетельство на возвращение.
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