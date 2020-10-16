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Какой смартфон может взорваться в руках, рассказал эксперт

Просмотров:460 Опубликовано: Сегодня, 15:54
Какой смартфон может взорваться в руках, рассказал эксперт
Фото: tarifkin.ru
Причиной взрыва может служить длительная зарядка и использование неподходящего зарядного устройства.

Взорваться в руках может любой смартфон, у которого есть проблемы с батареей, сообщает zakon.kz.

Причинами взрыва устройства могут быть длительная зарядка, контакт с водой или удар, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.

Чаще всего взрываются смартфоны компании Samsung, которая даже вынуждена была на волне паники отозвать все телефоны Galaxy Note 7 из продажи. Также известны случаи, когда в руках у пользователей взрывалась продукция Apple – не только айфоны, но и айпады, отмечает эксперт.
Чтобы избежать взрыва, нужно соблюдать несколько правил. Во-первых, нельзя перегревать и гнуть устройство — это приводит к повреждению батареи, которая в результате может вести себя непредсказуемо, предостерегает он.

Причиной взрыва может служить длительная зарядка и использование неподходящего зарядного устройства. Также нельзя допускать контакт смартфона с водой и его падение на твердую поверхность – все это может повредить батарею. Признаками того, что батарея может повести себя самым непредсказуемым образом, является ее вздутие – ее нужно срочно заменить, заключил Мясоедов.


Источник: zakon.kz
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