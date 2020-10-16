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Как будут сниматься пенсионные накопления на жильё и лечение

Просмотров:1158 Опубликовано: Сегодня, 10:31
Как будут сниматься пенсионные накопления на жильё и лечение
Фото:elements.envato.com
Стало известно, как и на какие нужды смогут казахстанцы направить часть своих пенсионных накоплений в 2021 году, передает корреспондент Tengrinews.kz. Данные предоставили в пресс-службе Сената.

В Сенате рассмотрели механизмы использования части пенсионных накоплений гражданами Казахстана. Такая возможность, по планам правительства, должна появиться у казахстанцев в начале 2021 года.

Как сообщили участники обсуждения в Сенате, для удобства казахстанцев обращения по вопросам улучшения жилищных условий и лечения будут поступать к единому уполномоченному оператору, которого должно определить правительство страны.

По просьбе вкладчика оператор сможет посмотреть доступную для снятия сумму выше "порога достаточности". В пределах этой суммы оператор оформит нужные документы. В случае получения от ЕНПФ информации о недостаточности суммы пенсионных накоплений для целевого использования оператор откажет в приеме документов вкладчика в части использования пенсионных накоплений при решении вопросов жилья и оплаты лечения.

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития сообщили, что улучшение жилищных условий будет происходить через "Отбасы банк". Через него можно будет внести первоначальный взнос по ипотеке, рефинансировать уже имеющийся заем, частично или полностью погасить его, приобрести земельный участок под строительство дома или расширить жилплощадь, добавив собственные средства или оформив ипотеку.

Из предоставленного пресс-службой Сената слайда видно, что даже если вкладчик хочет оформить ипотеку в другом банке, ему все равно будет необходимо сначала обратиться в "Отбасы банк". По данным МИИР, вопрос об установке комиссии банка за посреднические услуги находится на обсуждении.

Как будут сниматься пенсионные накопления на жильё и лечение


В случае использования части пенсионных накоплений в целях улучшения жилищных условий "Правительство для граждан" наложит запрет на продажу купленного жилья на 5 лет.

Как сообщили в ЕНПФ, для перевода части пенсионных накоплений в доверительное управление вкладчик сможет зайти в личный кабинет на официальном сайте фонда, где будет представлена полная информация, в том числе доступная сумма для перевода денег.

Ознакомившись с предоставленной информацией, вкладчик сможет подать заявление о выборе управляющего инвестиционным портфелем с помощью ЭЦП. По результатам положительного рассмотрения обращения вкладчика ЕНПФ осуществит перевод денег УИП. Аналогичным способом вкладчик сможет подать заявление на изменение управляющего или возврат из управления пенсионных накоплений в ЕНПФ.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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-1
  • leo529
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  • Ну Ну
 Good Citizen (Посетители) Сегодня, 12:29
так я не понял, варианта получения просто денежных средств на свой счет вообще нет чтоли? если я например не хочу приобретать квартиру, не хочу лечиться и передавать в доверительное управление
 
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КореннойОралман (Посетители) Сегодня, 11:34
Почему нельзя сделать работу напрямую через банки второго уровня? Зачем делать очередную прокладку между банками и ЕНПФ, и ещё наверняка брать за это определенную сумму
Самим банкам тоже было бы хорошо, если бы они имели механизмы для работы напрямую с ЕНПФ. Усложняют опять все.
 
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  • Космос
  • freizer
  • makovka
  • Барабашка
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 TU-154 (Посетители) Сегодня, 11:03
Пусть сенаторы рассматривают механизм траты денег своих жён и детей. Люди сами разберутся куда им тратить собственные деньги. И уберите эту непонятную прокладку Отбасы Банк, а то пока деньги дойдут до человека от них ни чего не останется. Так называемые сенаторы забывают. что это не государственные деньги. а личные деньги людей, которые государство крутит и не хочет отдавать.
 
 

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