В российской колбасе обнаружили вирус африканской чумы

В российской колбасе нашли вирус африканской чумы; на инфицированном объекте под Великим Новгородом установлен карантин до 22 октября, проводятся мероприятия по ликвидации ЧС.



В колбасе, произведенной мясокомбинатом в Воронежской области, нашли ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС). Как сообщает «Интерфакс», продукция хранилась в холодильнике на одном из складов Великого Новгорода.



Уточняется, что около 14 килограмм зараженной колбасы уже уничтожены. В Новгородском областном комитета ветеринарии журналистам пояснили, что геном вируса безопасен для людей, но смертелен для свиней и кабанов.



На инфицированном объекте установили карантин до 22 октября, там проходят мероприятия по ликвидации АЧС. Территория закрыта для посещения, также запрещена отгрузка любой животноводческой продукции до особого распоряжения местного санэпиднадзора.



Африканская чума свиней — вирусная болезнь, которая обладает очень высокой способностью к распространению. В случае появления очага инфекции практикуется тотальное уничтожение больного поголовья. Лекарства от инфекции пока нет.



Напомним, Роспотребнадзор оценил риск проникновения в РФ чумы из Монголии.