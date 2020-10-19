Новый симптом заражения коронавирусом связан со слухом

Инфекция атакует сосуды в разных местах человеческого организма.



Ученые из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета обнаружили, что нарушение слуха может свидетельствовать о заражении новым типом коронавируса SARS-CoV-2, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.



Как пишет издание Express, в последние недели в Великобритании как и в других странах мира возросло число заражения коронавирусом. Вместо с тем выросло и количество жалоб на необъяснимую потерю слуха, шум и звон в ушах.



Тиннитус — это название необъяснимых звуков, включая звон, жужжание, шипение или пульсация. Ученые недавно призвали врачей обратить внимание на признаки шума в ушах, поскольку это может быть недостаточно изученным симптомом коронавируса, — говорится в материале.

Ученые отметили, что потеря слуха и шум в ушах наблюдались и ранее у пациентов с COVID-19 и вирусом гриппа, но не были выделены как симптом.



Специалисты подчеркнули, что также тиннитус может свидетельствовать о ряде других опасных заболеваний, поэтому при его появлении стоит проконсультироваться с врачом.



Как объяснил вирусолог Анатолий Альтштейн изменения слуха не специфический симптом коронавируса. Инфекция атакует сосуды в разных местах человеческого организма.