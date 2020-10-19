Земля может столкнуться с астероидом 2 ноября

Астероид размером с холодильник может упасть на Землю за день до президентских выборов в США, сообщает РИА Новости со ссылкой на американского астрофизика Нила Деграсса Тайсона.
"Астероид 2018VP1, космический камень размером с холодильник, несется к нам со скоростью более 25 тысяч миль в час (40,2 тысячи километров в час). Он может коснуться Земли 2 ноября, за день до президентских выборов", - написал ученый в Instagram.
Тайсон отметил, что астероид не такой большой, чтобы причинить вред.
"Так что если конец мира наступит в 2020 году, это будет не по вине вселенной", - добавил он. В августе в НАСА сообщали, что астероид 2018 VP1 подойдет к Земле на минимальное расстояние 2 ноября приблизительно в 21.33 по времени Нур-Султана.
По данным астрономов, он пролетит в 384 тысячах километров от Земли. Вероятность того, что астероид войдет в атмосферу Земли, составляет лишь один шанс из 240 или 0,41%.
Астероид 2018 VP1 открыт 3 ноября 2018 года. Он относится к группе "Аполлонов", то есть астероидов, чьи трассы полета пересекают орбиту Земли.
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