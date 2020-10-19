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Пашинян объяснил, за что идут бои в Карабахе

Просмотров:224 Опубликовано: Сегодня, 10:38
Пашинян объяснил, за что идут бои в Карабахе
Фото из Сети интернет
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил мнение, что бои на линии соприкосновения в Карабахе ведутся за его статус, об этом он написал в Facebook.

Глава правительства добавил, что Армения могла избежать конфликта, если бы "сдала территории и согласилась на неопределенный статус Карабаха, на неопределенный срок, при условиях отсутствия механизма дальнейшей корректировки статуса".

По его словам, достичь приемлемого или какого-либо статуса для Карабаха было невозможно. Последняя возможность для этого, как считает Пашинян, была исчерпана в 2011 году в Казани, где проходил саммит России, Азербайджана и Армении, завершившийся без достижения договоренностей об основных принципах урегулирования в Нагорном Карабахе.

"Может война решить вопрос статуса Карабаха? Да, если достичь успеха в войне. Можем достичь успеха в войне? Да, если сконцентрировать вокруг этой цели национальный потенциал и искренне и самоотверженно идти к ней", - добавил премьер-министр Армении.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт.

В Москву 9 октября по приглашению президента России прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более десяти часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.

Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября, однако уже через несколько часов после вступления в силу режима прекращения огня Армения и Азербайджан вновь обвинили друг друга в его нарушении.


Источник: ria.ru
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Комментарии ( 1 )

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 Pinochet (Посетители) Сегодня, 11:24
на национальные идеи и единство ни у армян ни у азербайджанцев нет денег.
ищите кому это выгодно финансово, там и сидит серый кардинал.
могу предположить, что это либо Путин с его многоходовочками, либо Эрдоган с его клинически обостренными амбициями.
а то и оба между собой договорились уже давно.
у больных на голову дурные мысли сходятся.
 
 

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