Пашинян объяснил, за что идут бои в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил мнение, что бои на линии соприкосновения в Карабахе ведутся за его статус, об этом он написал в Facebook.



Глава правительства добавил, что Армения могла избежать конфликта, если бы "сдала территории и согласилась на неопределенный статус Карабаха, на неопределенный срок, при условиях отсутствия механизма дальнейшей корректировки статуса".



По его словам, достичь приемлемого или какого-либо статуса для Карабаха было невозможно. Последняя возможность для этого, как считает Пашинян, была исчерпана в 2011 году в Казани, где проходил саммит России, Азербайджана и Армении, завершившийся без достижения договоренностей об основных принципах урегулирования в Нагорном Карабахе.



"Может война решить вопрос статуса Карабаха? Да, если достичь успеха в войне. Можем достичь успеха в войне? Да, если сконцентрировать вокруг этой цели национальный потенциал и искренне и самоотверженно идти к ней", - добавил премьер-министр Армении.



Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт.



В Москву 9 октября по приглашению президента России прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более десяти часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.



Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября, однако уже через несколько часов после вступления в силу режима прекращения огня Армения и Азербайджан вновь обвинили друг друга в его нарушении.