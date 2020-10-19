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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Названы особенности защиты от коронавируса зимой

Просмотров:220 Опубликовано: Сегодня, 11:24
Названы особенности защиты от коронавируса зимой
Фото из Сети интернет
Особенности поведения коронавируса в зимний период пока плохо изучены, поэтому в это время следует принять максимальные меры защиты. Об этом в интервью радио Sputnik заявил заслуженный врач России Александр Карабиненко, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Rbc.ru.

По словам Карабиненко, самым надежным способом защиты от COVID-19 остается строгое соблюдение санитарных норм, в том числе масочно-перчатного режима.

"Маски предотвращают распространение тех паров и мелких брызг, которые идут от человека при разговоре, кашле и чихании. Маски надо носить в прежнем режиме, невзирая на холода", – сказал врач.

Он добавил, что перчатки так же необходимы. По его словам, на коже рук находится очень много различных бактерий и вирусов, которые при прикосновении в носу и губам могут попасть в организм человека.

Карабиненко отметил, что более детальные рекомендации по противодействию вирусу в зимний период появятся позднее, когда будет больше информации о его жизнеспособности при холодных температурах.

"Считается, что раз вирусы гриппа имеют свою наибольшую активность именно в зимний и холодный период времени, не исключено, что так же себя ведет и коронавирус", – рассказал он.

Также врач добавил, что в это время снижается сопротивляемость человеческого организма к инфекциям, поэтому нужно укреплять иммунитет и вакцинироваться.

Ранее основатель компании Microsoft, миллиардер и филантроп Билл Гейтс в интервью изданию Politico заявил, что с приходом холодов эпидемиологическая обстановка в мире может ухудшиться. Он объяснил это тем, что в зимний период люди чаще находятся в помещениях, и это увеличивает шансы передачи вируса.


Источник: kazpravda.kz
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Комментарии ( 1 )

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mer (Посетители) Сегодня, 12:22
Кто переболел короной,маски в топку,иммунитет уже есть,и видимо на всегда.
 
 

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