Названы особенности защиты от коронавируса зимой

Особенности поведения коронавируса в зимний период пока плохо изучены, поэтому в это время следует принять максимальные меры защиты. Об этом в интервью радио Sputnik заявил заслуженный врач России Александр Карабиненко, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Rbc.ru.



По словам Карабиненко, самым надежным способом защиты от COVID-19 остается строгое соблюдение санитарных норм, в том числе масочно-перчатного режима.



"Маски предотвращают распространение тех паров и мелких брызг, которые идут от человека при разговоре, кашле и чихании. Маски надо носить в прежнем режиме, невзирая на холода", – сказал врач.



Он добавил, что перчатки так же необходимы. По его словам, на коже рук находится очень много различных бактерий и вирусов, которые при прикосновении в носу и губам могут попасть в организм человека.



Карабиненко отметил, что более детальные рекомендации по противодействию вирусу в зимний период появятся позднее, когда будет больше информации о его жизнеспособности при холодных температурах.



"Считается, что раз вирусы гриппа имеют свою наибольшую активность именно в зимний и холодный период времени, не исключено, что так же себя ведет и коронавирус", – рассказал он.



Также врач добавил, что в это время снижается сопротивляемость человеческого организма к инфекциям, поэтому нужно укреплять иммунитет и вакцинироваться.



Ранее основатель компании Microsoft, миллиардер и филантроп Билл Гейтс в интервью изданию Politico заявил, что с приходом холодов эпидемиологическая обстановка в мире может ухудшиться. Он объяснил это тем, что в зимний период люди чаще находятся в помещениях, и это увеличивает шансы передачи вируса.