Синей или белой стороной наружу нужно носить маски?

Те, кто надевает средство защиты задом наперед, испытывают неприятные ощущения.



Эпидемиологи рассказали, какой стороной все-таки нужно носить защитные маски, передает zakon.kz.



Далеко не все, кто использует защитные маски, делают это правильно.



Отмечается, что во время ношения маски может возникать дискомфорт, чувство нехватки воздуха.



Дело в том, что медицинская маска имеет внутреннюю и внешнюю сторону. Первый слой - обычный, а второй изготовлен из специальных материалов. Он обеспечивает антибактериальный эффект. Кроме того, внешний слой медицинской маски препятствует проникновению влаги. Обычно он изготовлен из материалов синего цвета. А внутренний слой маски имеет белый оттенок. Его делают из гипоаллергенных материалов, - рассказали в Депаратменте.

Между этими двумя слоями находится третий пласт, который играет роль фильтра.



Поэтому те, кто надевает средство защиты задом наперед, испытывают неприятные ощущения. При соприкосновении с лицом целлофановый слой вызывает чувство нехватки воздуха. В результате люди отказываются использовать индивидуальные средства защиты, которые крайне необходимы в период пандемии, - пояснили специалисты.

Какие еще рекомендации надо соблюдать, чтобы маска защищала от заражения и не причиняла неудобства?



Прежде всего, нужно закрывать область носа. Для этой части лица на поверхности маски вставлена особая пластинка.

Перед тем, как надевать средство защиты, надо нанести антисептик на кожу рук. Нельзя прикасаться к маске немытыми пальцами.



Обработав руки, надо повернуть средство защиты белой стороной к лицу. Развернуть маску, крепко прижать ее к носу. Поместить лямки изделия за уши. И надеть маску так, чтобы она плотно соприкасалась с кожей лица.