Кому из спортсменов разрешат выезжать из Казахстана за рубеж во время карантина

Об этом сообщили в Минкультуры и спорта РК.



В Казахстане введен запрет для спортсменов на выезд за пределы Казахстана. Однако для некоторых команд сделали исключение. Об этом на брифинге в СЦК сообщила министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, передает Today.kz.



Продолжать участвовать в соревнованиях могут члены Президентского баскетбольного клуба "Астана", сборных Казахстана по футболу и хоккейного клуба "Барыс".



"На основании протокольного решения Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции от 13 октября разрешен выезд из РК и обратный въезд в страну членам Президентского баскетбольного клуба "Астана" для участия в играх чемпионата Единой лиги ВТБ. Решение принято с учетом того, что в лиге разработан порядок проведения санитарно-противоэпидемиологических мероприятий при проведении матчей чемпионата. В случае отказа от участия в спортивных мероприятиях предусмотрены такие штрафные санкции, вплоть до исключения из числа участников чемпионата", - сказала министр.



Матчи за рубежом проводят и футболисты. Под эгидой УЕФА играют три сборные Казахстана: национальная, молодежная (до 21 года) и женская.



"По требованиям УЕФА сборная Казахстана должна сыграть ряд товарищеских матчей, в противном случае будут сделаны серьезные выводы согласно регламенту. В соответствии с протоколом заседания МВК с сентября по декабрь 2020 года разрешен выезд из РК и обратный въезд национальной, молодежной и женской сборной команд Казахстана для участия в матчах Лиги наций УЕФА, а также в отборочных этапах чемпионата Европы среди молодежи, женщин и казахстанских профессионалов", - отметила Раимкулова.



У "Барысы" в октябре запланировано три домашних матча и один выездной. Хоккеисты смогут принять в них участие.