В Казахстане заработают кинотеатры и ТРЦ по субботам

Под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина проведено селекторное заседание межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на primeminister.kz.



В соответствии с поручением президента РК Касым-Жомарта Токаева, рассмотрены дополнительные меры по противодействию COVID-19.



В Казахстане по состоянию на 18 октября зарегистрировано 102 новых случая заболевания КВИ, темп прироста составил 0,09%, инфекционные койки при этом загружены на 16%. Показатель репродуктивности за период с 14 по 18 октября снизился с 1,03 до 0,96%.



За последние 3 недели в стране проведено около 17 тыс рейдов, выявлено более 7 тыс нарушений карантинного режима.



Глава правительства отметил, что у населения до сих пор низкая настороженность по опасности коронавируса, недостаточно соблюдаются режим социального дистанцирования и санитарные требования, особенно по вопросу обязательного ношения масок в местах общественного пользования и в транспорте.



В этой связи глава правительства поручил активизировать информационно-разъяснительную работу среди населения и усилить контроль над соблюдением санитарных требований.



В этой связи межведомственная комиссия приняла ряд решений:



Ужесточение санитарно-эпидемиологического контроля в пограничных пунктах пропуска



сократить с 26 октября количество зарубежных авиарейсов с учетом эпидемиологической ситуации в иностранных государствах;

проводить обязательное ПЦР тестирование всех прибывающих на территорию Казахстана (в том числе граждан РК), а также водителей, осуществляющих двусторонние международные перевозки;

срок действия справки о прохождении теста ПЦР для прибывающих из-за рубежа, в том числе граждан РК, определить до 3 суток.

ПЦР-тестирование. С 19 октября в большинстве региональных лабораторий РК стоимость ПЦР-тестирования снижена до 9 тыс тенге.



Поэтапное возобновление деятельности субъектов бизнеса в регионах с «зеленой» стабильной эпидемиологической ситуацией при условии отсутствия роста заболеваемости



С 24 октября возобновляется работа по субботам до 17 часов ТРЦ, торговых домов, крытых рынков.

С 26 октября возобновят работу кинотеатры с заполняемостью не более 30% с соблюдением дистанции и масочного режима.

Сохранение ограничительных мер



Сохранится запрет на деятельность детских дошкольных учреждений, бильярдных и компьютерных клубов, развлекательных заведений, банкетных залов, ночных клубов;

Продолжит действовать запрет на межобластные пассажирские перевозки и формирование общих вагонов.