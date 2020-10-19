Для отстающих учеников во время каникул в школах будут организованы дежурные классы - МОН

Если учеников с низкой успеваемостью будет много, школы могут также организовать работу дополнительных дежурных классов в режиме онлайн.



Учителя могут в индивидуальном порядке продолжить работу с детьми по устранению пробелов в знаниях в каникулярное время, сообщила вице-министр образования и науки Шолпан Каринова в ответе на запрос informburo.kz.



Она отметила, что успеваемость учеников по каждому предмету определяется в конце каждой четверти по результатам мониторинга и обязательно обсуждается на педагогическом совете каждой школы. По решению педсовета для каждого класса и определённого предмета разрабатывается план дальнейших действий по устранению возникших проблем, который утверждается председателем педагогического совета школы.



"В соответствии с утверждённым планом работы школы организовывается работа дежурных классов в каникулярное время по индивидуальному графику. Также дополнительные занятия с учениками, проводимые в каникулярное время, контролируется заместителем директора школы по воспитательной работе, независимо от предмета обучения", – говорится в ответе.



Отмечается, что дополнительные индивидуальные занятия может посещать каждый желающий ученик, но акцент будет сделан в сторону обучающегося, который отстаёт по каким-либо предметам.



На основании приказа директора школы, где указывается конкретное поручение, согласно утверждённому плану работы школы по индивидуальному графику и рекомендациям классный руководитель составляет списки учеников, посещающих дополнительные занятия. Вместе с тем, в случае увеличения количества неуспевающих учеников школы могут организовать работу дополнительных дежурных классов в режиме онлайн.



Критериями отбора для посещения дополнительных занятий являются итоги СОР, СОЧ и оценки по итогам четверти. Также в условиях дистанционного обучения проводится формативное оценивание, баллы выставляются в "Күнделік". Количество учащихся на дополнительных занятиях в каникулярное время для каждой школы разное, оно определяется исключительно по итогам успеваемости школьников.



Дополнительные занятия на каникулах для учеников, отстающих от программы, проводятся учителями начальных классов, а также учителями-предметниками. В некоторых случаях школа может перераспределять педагогов-предметников при проведении дополнительных занятий, сообщила вице-министр образования.



Количество индивидуальных дополнительных занятий устанавливается индивидуально в зависимости от объёма материала, которые планируется охватить во время каникул. По методическим рекомендациям в условиях ограничительных мероприятий разрешается организовать уроки продолжительностью 20-30 минут.



Педагогам школ за проведение индивидуальных занятий не устанавливается дополнительная оплата, так как во время каникул зарплата для учителей сохраняется, хотя они не проводят занятия.