В Перу обнаружили гигантскую кошку. Ей более 2 тысяч лет

Археологи обнаружили гигантское изображение кошки во время раскопок на территории плато Наска в южной части Перу. В длину геоглиф достигает 37 метров, его возраст - более 2 тысяч лет.



Судя по изображению, кошка (или кот) "лежит" на склоне горы на левом боку.



Рисунок был найден во время работ по реставрации смотровой площадки и находился под угрозой исчезновения из-за естественной эрозии, сообщили в министерстве культуры Перу.



По стилистическим особенностям рисунок относится к периоду позднего Паракаса, когда изображения кошачьих были очень популярны в местной культуре.



Он стал древнейшим из рисунков плато Наска, большинство из которых датируются 100-200 гг. до н.э.