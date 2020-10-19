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В Перу обнаружили гигантскую кошку. Ей более 2 тысяч лет

Просмотров:471 Опубликовано: Сегодня, 18:30
В Перу обнаружили гигантскую кошку. Ей более 2 тысяч лет
ФОТО,OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN/GOB.PE
Археологи обнаружили гигантское изображение кошки во время раскопок на территории плато Наска в южной части Перу. В длину геоглиф достигает 37 метров, его возраст - более 2 тысяч лет.

Судя по изображению, кошка (или кот) "лежит" на склоне горы на левом боку.

Рисунок был найден во время работ по реставрации смотровой площадки и находился под угрозой исчезновения из-за естественной эрозии, сообщили в министерстве культуры Перу.

По стилистическим особенностям рисунок относится к периоду позднего Паракаса, когда изображения кошачьих были очень популярны в местной культуре.

Он стал древнейшим из рисунков плато Наска, большинство из которых датируются 100-200 гг. до н.э.


Источник: bbc.com
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