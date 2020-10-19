«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 19 Октября
+17...+16
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 427.88 KZT
  • €1 = 502.93 KZT
  • 1 RUB = 5.51 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

С 2021 года на питание заключенных в Казахстане будут тратить почти в два раза больше

Просмотров:260 Опубликовано: Сегодня, 20:24
С 2021 года на питание заключенных в Казахстане будут тратить почти в два раза больше
© Sputnik / Антон Денисов
Сейчас стоимость суточного питания в казахстанских колониях составляет 630 тенге на человека

В Казахстане с 2021 года планируют улучшить питание осужденных в колониях, сообщил председатель комитета уголовно-исполнительной системы министерства внутренних дел Жанат Ешмагамбетов.

"На сегодня по нынешним ценам суточная норма составляет 630 тенге на человека. По поручению министра (внутренних дел - Sputnik) мы этот вопрос отработали. Предлагается увеличить перечень продуктов и их вес с 26 до 32 наименований, разнообразить и увеличить качество. С начала 2021 года ежесуточный норматив будет составлять 1 050 тенге", - рассказал он на брифинге в МВД.

Нынешние нормативы питания утверждены постановлением правительства по рекомендации Казахстанской академии питания. Вопросами организации питания занимаются как сами учреждения, так и Республиканское государственное предприятие "Енбек".

"В качестве кухонных рабочих трудоустраиваются как осужденные, так и вольные граждане. Получают соответствующую заработную плату, согласно трудовому договору", - добавил Ешмагамбетов.

По его словам, академия питания рассчитывает количество необходимых калорий и вес продуктов. Однако в уголовно-исполнительной системе считают, что с учетом нынешних цен и рекомендаций правозащитников, питание в колониях должно быть более разнообразным.


Источник: sputnik.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
kz1990 (Посетители) Сегодня, 22:31
Прикольно живут заключенные лучше чем инвалиды на свободе blind мое пособие 39202 тенге из них надо оплатить коммуналку+питание+лекарства и ну может еще одежду.
Заключенные 31500 тенге на питание,из них за ком,услуги,одежду и лекарства себе покупать не надо,ниче так они там живут на налоги налогоплательщиков. stena
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Андpей (Посетители) Сегодня, 21:01
В общем 31500. На карантин людям давали 42500 всего, и это при том что на них нужно заплатить коммуналку, лекарства не дай бог, ребёнка накормить.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика