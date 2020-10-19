С 2021 года на питание заключенных в Казахстане будут тратить почти в два раза больше

Сейчас стоимость суточного питания в казахстанских колониях составляет 630 тенге на человека
В Казахстане с 2021 года планируют улучшить питание осужденных в колониях, сообщил председатель комитета уголовно-исполнительной системы министерства внутренних дел Жанат Ешмагамбетов.
"На сегодня по нынешним ценам суточная норма составляет 630 тенге на человека. По поручению министра (внутренних дел - Sputnik) мы этот вопрос отработали. Предлагается увеличить перечень продуктов и их вес с 26 до 32 наименований, разнообразить и увеличить качество. С начала 2021 года ежесуточный норматив будет составлять 1 050 тенге", - рассказал он на брифинге в МВД.
Нынешние нормативы питания утверждены постановлением правительства по рекомендации Казахстанской академии питания. Вопросами организации питания занимаются как сами учреждения, так и Республиканское государственное предприятие "Енбек".
"В качестве кухонных рабочих трудоустраиваются как осужденные, так и вольные граждане. Получают соответствующую заработную плату, согласно трудовому договору", - добавил Ешмагамбетов.
По его словам, академия питания рассчитывает количество необходимых калорий и вес продуктов. Однако в уголовно-исполнительной системе считают, что с учетом нынешних цен и рекомендаций правозащитников, питание в колониях должно быть более разнообразным.
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