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Тысячи французов вышли на улицы из-за убийства учителя чеченцем

Просмотров:130 Опубликовано: Сегодня, 08:20
Тысячи французов вышли на улицы из-за убийства учителя чеченцем
Учитель истории Самюэль Пати. © Facebook
В минувшие выходные тысячи жителей Франции почтили память школьного учителя истории Самюэля Пати, убитого в пятницу 18-летним выходцем из Чечни, передает Euronews.

Жестокая расправа над преподавателем потрясла французское общество, и воскресные акции, прошедшие во многих городах, стали самыми массовыми за долгое время, отмечает телеканал.

В Париже к участникам церемонии под лозунгом "Свобода слова, свобода преподавания" присоединился премьер-министр Франции Жан Кастекс.

"Вам не удастся нас расколоть и запугать. Франция неделима", - заявил глава правительства.

Жители Конфлан-Сент-Онорин приносят цветы и свечи к колледжу, в котором преподавал Самюэль Пати. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что в ближайшее время из страны будет депортирован 231 человек, состоящий на учете по подозрению в экстремизме.

На место гибели преподавателя пришли и представители местной мусульманской общины. Они выступили с осуждением "варварского, бесчеловечного акта".

"Я бы хотел видеть тысячи мусульман, плачущих, со свечами в руках и слезами на глазах рядом с этими семьями. Это непостижимо: здесь, посреди улицы обезглавили мужчину, в Париже, не в Багдаде! Не знаю, что же еще дожно произойти, чтобы мы наконец очнулись. Мусульмане, имамы, родители, главы ассоциаций и общин, проснитесь!" - заявил имам мечети Дранс Хассен Чалгуми.

Вечером 16 октября 47-летнего учителя Самюэля Пати убили на территории учебного заведения в Конфлан-Сент-Онорине - пригороде Парижа. Преподавателя обезглавил 18-летний чеченец из Москвы Абдуллах Анзоров, впоследствии застреленный полицией.

Поводом для жестокой расправы стала демонстрация учителем в школе карикатур на пророка Мухаммеда. После этого Пати начал получать угрозы от родителей учащихся своего класса.

Расследование преступления поручено антитеррористической прокуратуре, задержаны 15 человек. Злоумышленник был застрелен полицейскими.





Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Pinochet (Посетители) Сегодня, 08:38
один человек отрезал голову другому человеку за то, что тот показал картинку того, кого или чего никто не видел и вряд ли увидит когда либо. вымышленного персонажа, который только в головах у некоторых.
то есть изза каких то фантазий и во имя этих же фантазий.
и прикрываясь именем бога он взял и забрал жизнь, которую не он дал а бог -по его же вере, во имя которого он отрезал ему голову.
нет смысла спрашивать все ли в порядке с головой у них? ответ на поверхности.
 
 

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