Тысячи французов вышли на улицы из-за убийства учителя чеченцем

В минувшие выходные тысячи жителей Франции почтили память школьного учителя истории Самюэля Пати, убитого в пятницу 18-летним выходцем из Чечни, передает Euronews.
Жестокая расправа над преподавателем потрясла французское общество, и воскресные акции, прошедшие во многих городах, стали самыми массовыми за долгое время, отмечает телеканал.
В Париже к участникам церемонии под лозунгом "Свобода слова, свобода преподавания" присоединился премьер-министр Франции Жан Кастекс.
"Вам не удастся нас расколоть и запугать. Франция неделима", - заявил глава правительства.
Жители Конфлан-Сент-Онорин приносят цветы и свечи к колледжу, в котором преподавал Самюэль Пати. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что в ближайшее время из страны будет депортирован 231 человек, состоящий на учете по подозрению в экстремизме.
На место гибели преподавателя пришли и представители местной мусульманской общины. Они выступили с осуждением "варварского, бесчеловечного акта".
"Я бы хотел видеть тысячи мусульман, плачущих, со свечами в руках и слезами на глазах рядом с этими семьями. Это непостижимо: здесь, посреди улицы обезглавили мужчину, в Париже, не в Багдаде! Не знаю, что же еще дожно произойти, чтобы мы наконец очнулись. Мусульмане, имамы, родители, главы ассоциаций и общин, проснитесь!" - заявил имам мечети Дранс Хассен Чалгуми.
Вечером 16 октября 47-летнего учителя Самюэля Пати убили на территории учебного заведения в Конфлан-Сент-Онорине - пригороде Парижа. Преподавателя обезглавил 18-летний чеченец из Москвы Абдуллах Анзоров, впоследствии застреленный полицией.
Поводом для жестокой расправы стала демонстрация учителем в школе карикатур на пророка Мухаммеда. После этого Пати начал получать угрозы от родителей учащихся своего класса.
Расследование преступления поручено антитеррористической прокуратуре, задержаны 15 человек. Злоумышленник был застрелен полицейскими.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz