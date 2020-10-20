Тысячи французов вышли на улицы из-за убийства учителя чеченцем

В минувшие выходные тысячи жителей Франции почтили память школьного учителя истории Самюэля Пати, убитого в пятницу 18-летним выходцем из Чечни, передает Euronews.Жестокая расправа над преподавателем потрясла французское общество, и воскресные акции, прошедшие во многих городах, стали самыми массовыми за долгое время, отмечает телеканал.В Париже к участникам церемонии под лозунгом "Свобода слова, свобода преподавания" присоединился премьер-министр Франции Жан Кастекс."Вам не удастся нас расколоть и запугать. Франция неделима", - заявил глава правительства.Жители Конфлан-Сент-Онорин приносят цветы и свечи к колледжу, в котором преподавал Самюэль Пати. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что в ближайшее время из страны будет депортирован 231 человек, состоящий на учете по подозрению в экстремизме.На место гибели преподавателя пришли и представители местной мусульманской общины. Они выступили с осуждением "варварского, бесчеловечного акта"."Я бы хотел видеть тысячи мусульман, плачущих, со свечами в руках и слезами на глазах рядом с этими семьями. Это непостижимо: здесь, посреди улицы обезглавили мужчину, в Париже, не в Багдаде! Не знаю, что же еще дожно произойти, чтобы мы наконец очнулись. Мусульмане, имамы, родители, главы ассоциаций и общин, проснитесь!" - заявил имам мечети Дранс Хассен Чалгуми.Вечером 16 октября 47-летнего учителя Самюэля Пати убили на территории учебного заведения в Конфлан-Сент-Онорине - пригороде Парижа. Преподавателя обезглавил 18-летний чеченец из Москвы Абдуллах Анзоров, впоследствии застреленный полицией.Поводом для жестокой расправы стала демонстрация учителем в школе карикатур на пророка Мухаммеда. После этого Пати начал получать угрозы от родителей учащихся своего класса.Расследование преступления поручено антитеррористической прокуратуре, задержаны 15 человек. Злоумышленник был застрелен полицейскими.