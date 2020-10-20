Рост особо опасных болезней среди животных отмечается в Казахстане

Минсельхоз просит дополнительные средства из бюджета



Несмотря на снижение неблагополучных очагов по бруцеллезу, в Казахстане отмечается рост особо опасных болезней среди животных по бешенству и птичьему гриппу. Министерство сельского хозяйства признается, что не может оперативно реагировать, передает Azattyq Rýhy.



«Остро стоит вопрос об оперативном наложении карантина и введении запрета на ввоз и вывоз животных и продукции из очага инфекции. На сегодня процедура согласования, утверждения и вступления в силу постановления акима местных исполнительных органов занимает от 5 до 15 дней, в самом быстром случае минимум три рабочих дня. Данное положение не позволяет своевременно принять оперативные меры по локализации очага инфекции и предупреждению его распространения на близлежащие территории, в частности наложить карантин и купировать очаг инфекции», – сказал министр сельского хозяйства Сапархан Омаров.



В этой связи, необходимо сократить срок утверждения и регистрации решения о наложении карантина и ограничительных мероприятий до одного дня. Также Минсельхоз просит выделить дополнительные средства для выплаты компенсаций фермерам, пострадавшим от птичьего гриппа, и еще три миллиарда тенге на создание национальных систем ветеринарной и фитосанитарной прослеживаемости. А для принятия оперативного реагирования и эффективного контроля и надзора за ввозом продукции МСХ предлагает расположить ветеринарные и фитосанитарные контрольные посты в непосредственной близости к пограничному посту по аналогии с Российской Федерацией.