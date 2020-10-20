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В Минобразования опровергли слухи о дистанционном обучении в 2021 году

Просмотров:325 Опубликовано: Сегодня, 10:58
В Минобразования опровергли слухи о дистанционном обучении в 2021 году
Фото : nsn.fm
В ведомстве призвали верить только достоверным источникам.

В Министерстве образования опровергли слухи о том, что в 2021 году дети будут учиться дистанционно, передает zakon.kz.

В Сети распространяются слухи о том, что в Казахстане продлят дистанционный формат обучения на 2021-2022 учебный год. В Министерстве образования и науки эту информацию опровергли.

В ведомстве отметили, что первая четверть завершится 5 ноября. По требованиям санитарных врачей в условиях карантина школьники обучаются, в основном, дистанционно. С учетом пожеланий родителей в школах функционируют дежурные классы для учеников предшкольных и 1-4 классов. В одном классе обучаются не более 15 учеников.

Относительно второй четверти: мы ждем решения Министерства здравоохранения. Главный санитарный врач примет соответствующее постановление. Как получим информацию от Минздрава, так сразу же проинформируем всех родителей и учеников, - сообщили в пресс-службе Миобразования.
В ведомстве призвали верить только достоверным источникам.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 3 )

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  • arelav_74
  • babe
 Aleksa-N (Посетители) Сегодня, 13:22
htc, Плюс учителя обучены обучать , у них есть методички к учебникам, в которых все расписано. А на родителей просто все скинули все это дело и все. Учи как хочешь, но не всем дано учить.

Преподавателям делали посильную помощь, а родителям какая поддержка? Заметила, учителя не очень то и думают, когда скидывают материал. Доступен он для понимания или нет, главное сделайте. И отправьте в программу, чтобы зауч и директор видели как мы (учителя) работаем.

Когда не знаешь что делать, делай шаг вперед!
 
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  • arelav_74
  • babe
  • Aleksa-N
  • tata
 htc (Посетители) Сегодня, 12:59
Моя дочь учится на 3 классе дистанционно. Почему учителя получают по 250-300 тысяч? Когда как я получаю 130 тыс и обучаю свою дочь сама. Это же не справедливо!!!
 
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  • babe
  • htc
  • arelav_74
  • tata
 Aleksa-N (Посетители) Сегодня, 11:18
"С учетом пожеланий родителей в школах функционируют дежурные классы для учеников предшкольных и 1-4 классов" Неправда это. Нет предшкольных, дежурных групп. Мы, родители, написали заявление на открытие такой группы, учитель согласилась работать в 2 смены, чтобы разделить учеников, но нам отказали. Даже рассматривать не стали. Знаю родителей 2 и 3 классов, которые ходили и в Акимат и к директору школы. На открытие дежурных групп. Им отказали. Родители, делают уроки за своих детей, и дают им переписать. (не все, но многие, кого я лично знаю) Чтобы не мучить и себя и ребенка вечером после работы.

Почему такая наглая ложь, проходит в СМИ. Люди флэшмобы устраивают, просят открыть хоть дежурную группу. Но заявления не рассматриваются даже. Потому что на эту дистанционную программу выделены миллиарды тенге, и теперь они не могут сказать , что это провал. А нулевые классы перевели в программу OK.edus Разработчики чем думали, когда дали доступ 0 и 1 классам. Программа зависает, не доработана. Ответы загрузить не все получается, постоянный сбой .

Когда не знаешь что делать, делай шаг вперед!
 
 

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