В Минобразования опровергли слухи о дистанционном обучении в 2021 году

В ведомстве призвали верить только достоверным источникам.



В Министерстве образования опровергли слухи о том, что в 2021 году дети будут учиться дистанционно, передает zakon.kz.



В Сети распространяются слухи о том, что в Казахстане продлят дистанционный формат обучения на 2021-2022 учебный год. В Министерстве образования и науки эту информацию опровергли.



В ведомстве отметили, что первая четверть завершится 5 ноября. По требованиям санитарных врачей в условиях карантина школьники обучаются, в основном, дистанционно. С учетом пожеланий родителей в школах функционируют дежурные классы для учеников предшкольных и 1-4 классов. В одном классе обучаются не более 15 учеников.



Относительно второй четверти: мы ждем решения Министерства здравоохранения. Главный санитарный врач примет соответствующее постановление. Как получим информацию от Минздрава, так сразу же проинформируем всех родителей и учеников, - сообщили в пресс-службе Миобразования.

В ведомстве призвали верить только достоверным источникам.