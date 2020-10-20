Оглашён приговор экс-полицейскому, сбившему коллег на блокпосту в Алматы

Экс-полицейского Азата Азаматова приговорили к 10 годам лишения свободы, сообщает zakon.kz.
Азаматова 1994 года рождения признать виновным, приговорить к 10 годам лишения свободы в колонии средней безопасности, - сказал судья Мади Кошикбаев. Согласно решению суда подсудимый Азат Азаматов признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.
Кроме того, подсудимого обязали выплатить моральную и материальную компенсации родным погибших полицейских.
Сам Азаматов не присутствовал в суде. Судья объяснил, что он находится в изоляторе и слушает приговор посредством видеоконференцсвязи.
Он был сотрудником полиции, зная порядки, он сел за руль будучи пьяным. Из-за него я лишился своего сына. У нас мягкие законы. Как вы слышали, судья сказал, что не может выходить за пределы закона. Ему дали 10 лет. Нам нечего сказать. Пусть его Бог накажет, - сказал отец погибшего Дастана Абдыканова. На вопрос, будет ли семья подавать на апелляцию, он ответил, что будут советоваться с адвокатом.
25 мая в Карасайском районе Алматинской области пьяный водитель наехал на блокпост. Сначала он наехал на бетонное ограждение, затем по инерции влетел в патрульную машину, в салоне которой находились двое сотрудников полиции. Оба стража порядка скончались, а третий попал в больницу.
Водителем BMW оказался Азат Азаматов - бывший сотрудник полиции.
Было начато досудебное расследование по статье "Нарушение лицом, управляющим транспортным средством правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
Азаматов признал свою вину и попросил прощения у родственников погибших полицейских.
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