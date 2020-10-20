«Эйр Астана» сократит количество международных авиарейсов

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"Эйр Астана" c 21 октября 2020 года, в соответствии с указанием Министерства здравоохранения Республики Казахстан, сократит количество международных рейсов в Турцию, ОАЭ, Украину и Германию, передает Tengritravel.kz.
По данным авиакомпании, еженедельная частота полетов в Стамбул снизится с 16 до 12 рейсов, в Дубай - с 12 до 8 рейсов, в Киев - с трех до одного рейса, во Франкфурт - с шести до четырех рейсов. Авиакомпания намерена выполнять чартерные рейсы в Шарм-эль-Шейх и на Мальдивы. Расписание внутренних рейсов останется без изменений.
"Мы поддерживаем действия правительств, направленные на пресечение распространения вируса. В то же время индустрия путешествий, туризма и отдыха является мощным генератором глобальной экономической активности и увеличения рабочих мест. Крайне важно, чтобы эти отрасли смогли полноценно перезапуститься в начале 2021 года, в противном случае финансовые и социальные последствия будут чрезвычайно серьезными как для национальной экономики, так и для жизни людей. Мы твердо уверены, что, согласно протоколам IATA и Ассоциации авиалиний Азиатско-Тихоокеанского региона (AAPA), полноправными членами которых мы являемся, тестирование на COVID-19 пассажиров, собирающихся совершить международные рейсы, является ключом к такому перезапуску", - сказал президент авиакомпании Питер Фостер.
Почему риски заражения COVID-19 в самолете ничтожны, рассказали эксперты
Согласно исследованиям IATA, салон самолета безопаснее, чем другие общественные места в плане передачи вируса, а ПЦР-тестирование пассажиров и ношение масок на борту - наиболее эффективные методы борьбы с распространением инфекции. С начала 2020 года во всем мире было зарегистрировано только 44 случая возможной передачи COVID-19 во время авиапутешествия, при том что за этот период было перевезено 1,2 миллиарда пассажиров, это в среднем по 1 случаю на 27 миллионов пассажиров. Безопасность самолетов связана прежде всего с особенностями авиалайнеров, которые оснащены HEPA-фильтрами, задерживающими более 99,9 % бактерий/вирусов. В целом воздух в салоне обновляется 20-30 раз за час.
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