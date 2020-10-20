«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 20 Октября
+17...+16
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 427.88 KZT
  • €1 = 502.93 KZT
  • 1 RUB = 5.51 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

«Эйр Астана» сократит количество международных авиарейсов

Просмотров:203 Опубликовано: Сегодня, 12:03
«Эйр Астана» сократит количество международных авиарейсов
Фото со страницы www.facebook.com/airastanakazakhstan
"Эйр Астана" c 21 октября 2020 года, в соответствии с указанием Министерства здравоохранения Республики Казахстан, сократит количество международных рейсов в Турцию, ОАЭ, Украину и Германию, передает Tengritravel.kz.

По данным авиакомпании, еженедельная частота полетов в Стамбул снизится с 16 до 12 рейсов, в Дубай - с 12 до 8 рейсов, в Киев - с трех до одного рейса, во Франкфурт - с шести до четырех рейсов. Авиакомпания намерена выполнять чартерные рейсы в Шарм-эль-Шейх и на Мальдивы. Расписание внутренних рейсов останется без изменений.

"Мы поддерживаем действия правительств, направленные на пресечение распространения вируса. В то же время индустрия путешествий, туризма и отдыха является мощным генератором глобальной экономической активности и увеличения рабочих мест. Крайне важно, чтобы эти отрасли смогли полноценно перезапуститься в начале 2021 года, в противном случае финансовые и социальные последствия будут чрезвычайно серьезными как для национальной экономики, так и для жизни людей. Мы твердо уверены, что, согласно протоколам IATA и Ассоциации авиалиний Азиатско-Тихоокеанского региона (AAPA), полноправными членами которых мы являемся, тестирование на COVID-19 пассажиров, собирающихся совершить международные рейсы, является ключом к такому перезапуску", - сказал президент авиакомпании Питер Фостер.

Почему риски заражения COVID-19 в самолете ничтожны, рассказали эксперты

Согласно исследованиям IATA, салон самолета безопаснее, чем другие общественные места в плане передачи вируса, а ПЦР-тестирование пассажиров и ношение масок на борту - наиболее эффективные методы борьбы с распространением инфекции. С начала 2020 года во всем мире было зарегистрировано только 44 случая возможной передачи COVID-19 во время авиапутешествия, при том что за этот период было перевезено 1,2 миллиарда пассажиров, это в среднем по 1 случаю на 27 миллионов пассажиров. Безопасность самолетов связана прежде всего с особенностями авиалайнеров, которые оснащены HEPA-фильтрами, задерживающими более 99,9 % бактерий/вирусов. В целом воздух в салоне обновляется 20-30 раз за час.


Источник: tengritravel.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • babe
 Vladimir7737 (Посетители) Сегодня, 12:56
Не оправдано закрывать границы, поскольку вирус гуляет внутри страны.
 
-1
  • babe
 Не поддерживаю Поддерживаю
elek (Посетители) Сегодня, 12:41
А почему с Амстердама рейсы не закрывают? Транзитников много через него к нам летят.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика