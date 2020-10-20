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Певцов обяжут предупреждать об использовании фонограммы в Казахстане

Просмотров:114 Опубликовано: Сегодня, 13:01
Певцов обяжут предупреждать об использовании фонограммы в Казахстане
© Photo : CC0 / StockSnap
Соответствующий законопроект, регулирующий проведение концертов и выступлений, рассматривается парламентом Казахстана

Поведение артистов на сцене и использование фонограммы теперь будут регулироваться законом, сообщает пресс-служба сената парламента Казахстана.

В законопроекте "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры" прописаны правила использования певцами фонограмм во время выступлений.

В документе также указан запрет на любой контент, содержащий насилие, пропаганду межнациональной, религиозной и расовой вражды, а также культа жестокости. Всё это касается организаторов массовых мероприятий и артистов.

"При принятии закона организаторы концертов и других культурно-массовых мероприятий будут обязаны заранее предупредить публику об использовании фонограмм во время выступлений артистов эстрады", - проинформировали в сенате.
Сенаторы также поддержали создание Национальной электронной библиотеки для сохранения культурного наследия народа Казахстана.

Ранее спикер мажилиса Нурлан Нигматулин, говоря о законодательном регулировании пения под фонограмму, говорил о том, что концерты с живым исполнением должны стоить дороже, чем пение под "фанеру".

"Артист должен решить: поет он "вживую" по одной ставке, или под фонограмму – по другой, гораздо меньшей. В народе недаром говорят, что "за пение под фонограмму надо платить не деньгами, а их ксерокопиями", - пошутил Нигматулин.

Вопрос фонограммы на концертах поднимался в парламенте уже давно. Еще в 2017 году мажилисмен Сарсенбай Енсегенов ссылался на опыт Туркменистана, где выступление под фонограмму запрещено.


Источник: sputnik.kz
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Комментарии ( 1 )

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Apmaxa (Посетители) Сегодня, 13:50
так концертов вообще не будет crazy и фанера фанере рознь, бывает что акапеллу слышно приглушённо, чтобы не сбиться.
 
 

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