Певцов обяжут предупреждать об использовании фонограммы в Казахстане

Соответствующий законопроект, регулирующий проведение концертов и выступлений, рассматривается парламентом Казахстана



Поведение артистов на сцене и использование фонограммы теперь будут регулироваться законом, сообщает пресс-служба сената парламента Казахстана.



В законопроекте "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры" прописаны правила использования певцами фонограмм во время выступлений.



В документе также указан запрет на любой контент, содержащий насилие, пропаганду межнациональной, религиозной и расовой вражды, а также культа жестокости. Всё это касается организаторов массовых мероприятий и артистов.



"При принятии закона организаторы концертов и других культурно-массовых мероприятий будут обязаны заранее предупредить публику об использовании фонограмм во время выступлений артистов эстрады", - проинформировали в сенате.

Сенаторы также поддержали создание Национальной электронной библиотеки для сохранения культурного наследия народа Казахстана.



Ранее спикер мажилиса Нурлан Нигматулин, говоря о законодательном регулировании пения под фонограмму, говорил о том, что концерты с живым исполнением должны стоить дороже, чем пение под "фанеру".



"Артист должен решить: поет он "вживую" по одной ставке, или под фонограмму – по другой, гораздо меньшей. В народе недаром говорят, что "за пение под фонограмму надо платить не деньгами, а их ксерокопиями", - пошутил Нигматулин.



Вопрос фонограммы на концертах поднимался в парламенте уже давно. Еще в 2017 году мажилисмен Сарсенбай Енсегенов ссылался на опыт Туркменистана, где выступление под фонограмму запрещено.