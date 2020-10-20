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Умерла актриса Ирина Скобцева - мать Фёдора Бондарчука

Просмотров:426 Опубликовано: Сегодня, 15:02
Умерла актриса Ирина Скобцева - мать Фёдора Бондарчука
Фото из открытых источников
Артистка на 26 лет пережила своего знаменитого супруга и умерла в год его 100-летия.

Члены кинематографической династии пока воздерживаются от комментариев.

В Москве на 94-м году жизни умерла советская и российская актриса Ирина Скобцева. Об этом 20 октября на странице в Instagram сообщила кинокомпания Art pictures.

Причина смерти не уточняется, дата и место прощания станут известны позже.

Ирина Скобцева – народная артистка РСФСР, сыграла более чем в 60 фильмах. Была супругой советского режиссера Сергея Бондарчука и матерью Федора и Алены Бондарчук.

Биография Ирины Скобцевой

Родилась в Туле в семье научного сотрудника Главного управления метеослужбы и работницы архива. После школы поступила на искусствоведческое отделение истфака МГУ. Уже в студенческие годы играла в театре вуза. Выпустившись, поступила в Школу-студию МХАТ, где и познакомилась со своим будущим мужем Сергеем Бондарчуком.

Дебют в кино состоялся в 1955 году – Скобцева исполнила роль Дездемоны в фильме режиссера Сергея Юткевича "Отелло". Лента получила приз за лучшую режиссуру Каннского кинофестиваля.

С 1970 года вместе с супругом вела актёрскую мастерскую во ВГИКе, доцент.

Умерла актриса Ирина Скобцева - мать Фёдора Бондарчука


Артистка дебютировала в 1955 году в фильме Сергея Юткевича "Отелло" в роли Дездемоны. В общем она сыграла более чем в 80 фильмах, в том числе в картинах "Белые ночи", "Я шагаю по Москве", "Тихий Дон", "Бесы", "Обитаемый остров", "Белая гвардия". Ее последняя работа в кино — фильм 2016 года "Опасные каникулы".


Источник: tolknews.ru
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