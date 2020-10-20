Вторая волна коронавируса: сколько масок, перчаток и ПЦР-тестов закупил Казахстан

Для больниц и аптек закуплены лекарства от коронавируса на сумму более чем 10 млрд тенге.



Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой рассказал, насколько Казахстан обеспечен лекарствами и средствами защиты в преддверии возможной второй волны заболевания коронавирусом. Он выступил на заседании Правительства, передает Liter.kz.



На складах Единого дистрибьютора по закупкам лекарств, по словам Цоя, имеется неснижаемый двухмесячный запас медикаментов. Ежемесячно также «СК-Фармация» может обеспечить лекарствами (44 наименования на 8,2 млрд тенге) около 60 тыс. больных. Резерв накоплен для реагирования на вторую волну КВИ.



Больницы по всему Казахстану, продолжил министр здравоохранения, получили запрашиваемый объем лекарств от коронавируса на 17,9 млрд тенге.



«Расширен перечень препаратов на амбулаторном уровне, для лечения COVID-19. То есть, пациенты, у которых он диагностирован, при легком течении заболевания вне зависимости от результатов ПЦР-теста в своих поликлиниках по месту прикрепления по назначению лечащего врача смогут получать жаропонижающие средства и антикоагулянты», — отметил Алексей Цой.



Для поставок в аптеки собраны заявки на 3,1 млрд тенге. Это препараты 33 наименований. Запланированный объем должны покрыть двухмесячные потребности, заверил глава Минздрава. Запас сформируют до конца октября.



В сентябре были закуплены трехслойные медицинские маски. В больницах и поликлиниках имеется запас средств индивидуальной защиты, который рассчитан на три месяца.



«Дополнительно компанией «Шеврон» будет оказана гуманитарная помощь в виде 400 тысяч одноразовых защитных костюмов. Запас будет сформирован на складах ЕД до 25.10.2020 года», — сообщил Цой.



Почти 300 больниц в разных областях получили 1 500 аппаратов ИВЛ. Акиматы договорились о поставках 53 рентген-аппаратов.



«Единым дистрибьютором в рамках ГОБМП и ОСМС закуплено 13 миллионов медицинских масок, 507 тысяч ПЦР-тестов, 76 миллионов перчаток, которые отгружаются в медицинские организации ежемесячно, согласно разнарядке. Во всех регионах организованы стабилизационные фонды лекарственных средств на сумму более 13 миллиардов тенге для выделения на возвратной основе средств оптовым дистрибьюторам для закупки востребованных лекарств», — рассказал Алексей Цой.



Ответственные госорганы мониторят наличие лекарств и медизделий на складах оптовых поставщиков.



«На основе анализа потребления лекарственных средств в аптечной сети и в стационарах в период пиковой заболеваемости предшествующей волны COVID-19 были рассчитаны нормативы потребления лекарств, которые были применены с учетом прогнозной заболеваемости по реалистичному сценарию в период ожидаемой новой волны, с учетом количества населения в отдельных регионах. В данной связи просим регионы обеспечить наличие средств по минимальным нормативам стабилизационных фондов», — сказал министр.



На 2021 год Единый дистрибьютор закупок лекарств ТОО «СК-Фармация» планирует закупить препараты и медицинские изделия 1 521 наименования. Больницам потребуются из этого товары 1 440 наименований, стоимость которых составит более 343 млрд тенге. 95% из всего объема будет закуплено до 1 января 2021 года.



«Обеспечение казахстанцев бесплатными лекарствами находится на особом контроле Министерства здравоохранения РК. В настоящее время Единый дистрибьютор одновременно проводит целый ряд закупочных процедур. Осуществляется закуп непосредственно лекарств и медизделий для стационарного и амбулаторного лекарственного обеспечения. Реализация отмеченных мероприятий позволит обеспечить лекарственную безопасность путем доведения собственного производства до 50% к 2025 году, расширить охват нозологий в рамках ГОБМП и ОСМС в три раза с 45 до 137 наименований заболеваний и быть готовыми к возможной новой волне КВИ», — пообещал глава Минздрава.



На заседании Правительства выступил и глава ТОО «СК-Фармация» Ерхат Искалиев. Он сказал, что компания изменила алгоритмы организации логистики. Это, по его словам, необходимо для более эффективных поставок.



«Также в рамках подготовки к возможной новой волне коронавирусной инфекции была проведена полная ревизия логистических процессов и всей «Холодовой цепи» – от производителя до потребителя», — отметил Искалиев.



Планирование поставок, закупки, логистика будут полностью автоматизированы, заверил он.