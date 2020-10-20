Учёные хотят заразить людей коронавирусом для получения вакцины

Добровольцы будут находиться под наблюдением в течение года после участия в исследовании, чтобы проверить наличие каких-либо побочных эффектов.



Великобритания может стать первой страной, которая намерено заразит до 90 здоровых людей коронавирусом. Таким образом ученые хотят ускорить разработку действующей вакцины, передает zakon.kz.



По информации ВВС, испытания могут начаться в январе 2021 года. Отмечается, что правительство выделяет на эти исследования 33,6 млн фунтов стерлингов (18,6 млрд тенге). Эксперты настаивают, что приоритетом номер один будет безопасность. Проведение подобного исследование нуждается в этическом одобрении и подписании регуляторами.



По мнению ученых, подобный подход сможет ускорить тестирование и создание вакцин, так как не придется ждать, пока люди заразятся коронавирусом естественным способом. Планируется использовать контролируемые дозы, чтобы выяснить, какое наименьшее количество может вызвать коронавирус у добровольцев в возрасте от 18 до 30 лет. Исследователи отмечают, что подопытные будут заражены вирусом через нос, за ними будет вестись круглосуточный контроль. После этого ученые смогут проверить эффективность вакцины и доработать ее.



Моя команда уже более 10 лет безопасно проводит исследования проблем респираторных вирусов. Ни одно исследование не является полностью безрисковым, но партнеры программы Human Challenge будут упорно работать над тем, чтобы мы сделали риски как можно более низкими, - рассказал ведущий исследователь, доктор Кри Чиу.



Профессор Питер Опеншоу, соавтор исследования, сказал, что намеренное заражение добровольцев "никогда не предпринималось легко". Однако такие исследования чрезвычайно информативны.



Сообщается, что добровольцы будут находиться под наблюдением в течение года после участия в исследовании, чтобы проверить наличие каких-либо побочных эффектов.