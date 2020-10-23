Зимние перчатки будут снижать риск заражения как и резиновые - вирусолог

Между тем перчатки не помогут, если в них чесать нос, предупреждает ученый.



Обычные зимние перчатки будут снижать риск заражения коронавирусом так же, как и резиновые, хотя эффективность контактного пути передачи COVID все еще непонятна, и полноценно роль перчаток оценить трудно, заявил РИА Новости директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, член-корреспондент РАН Александр Лукашев.



Ранее главный инфекционист Минздрава России, профессор Владимир Чуланов заявил, что перчатки и кожные антисептики при правильном использовании - равноценно эффективные меры профилактики инфекционных заболеваний, но матерчатые перчатки, которые используют много раз, от коронавируса не спасают, а, наоборот, могут быть дополнительным риском инфицирования. Позже академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал медиков за заявления о неэффективности многоразовых перчаток как средств защиты от коронавируса.



"Перчатки могут снижать риск заражения, но, во-первых, нет причин носить резиновые перчатки. Точно так же матерчатые перчатки в транспорте или простые зимние перчатки будут снижать риск заражения. Второе: перчатки не работают, если в них чесать нос. И третье, действительно, эффективность контактного пути (передачи коронавируса) настолько непонятна и роль перчаток тоже настолько трудно оценить, что по крайней мере я совершенно точно не вижу причины как-то на уровне закона форсировать их использование", - рассказал Лукашев.