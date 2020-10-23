Назван самый опасный день недели

Необходимо уметь планировать свое время.



Все знают, что "понедельник – день тяжелый". Между тем, есть еще один день недели, который требует особой внимательности, сообщает zakon.kz.



Об этом рассказала радио Sputnik эксперт по психологии труда Ирина Блинникова.



По ее словам, в последний рабочий день перед выходными на человека начинает давить груз накопившейся усталости, хотя он может этого и не ощущать.



Если мы возьмем кривую работоспособности, то там есть этап "последний порыв". Если человек знает, что у него конец рабочего дня или конец рабочей недели, то он начинает работать лучше. Он ожидает конца работы и начала отдыха. Но пятница и конец четверга все-таки достаточно тяжелое время. Накопившаяся усталость дает себя знать, – сказала Ирина Блинникова.



К пятнице кроме усталости накапливается и недоделанная ранее работа. Попытки "на последнем порыве" успеть все сразу могут со временем обернуться серьезными проблемами, предупредила специалист.



Людям, которые откладывают все на потом, кажется, что они все успеют сделать. Иногда у них это даже получается. Но они растрачивают при этом избыточное количество ресурсов и находятся в состоянии повышенной эмоциональной и операциональной напряженности. За это приходится расплачиваться. Платить приходится своим здоровьем и физическим, и психическим. Необходимо уметь планировать свое время и распределять нагрузку равномерно по дням недели, тогда будет легче, – посоветовала Блинникова.