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Школьница заманила в военкомат 30 призывников

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:17
Школьница заманила в военкомат 30 призывников
Фото: Курские известия
За повышение явки юную активистку наградили.

Оригинальный способ вручения повесток новобранцам в военкомат придумали в Курской области. Если к парню в дверь звонит симпатичная девушка, то, скорее всего, видеть ее он будет рад и откроет дверь. А тут - повестка из военкомата.

17-летняя курянка Анна Целикова успешно вручила уже несколько десятков повесток призывникам "города атомщиков" Курчатова Курской области. Анна в этот осенний призыв, который стартовал 1 октября в стране, решила поработать "волонтером" в военкомате. Девушка ходит по домам и вручает повестки парням.

Анна учится в лицее 21 Курска, а в Курчатов, что в 40 километрах от областного центра, наезжает в гости к бабушке. Вот в один из таких приездов и решила помочь с призывом в армию.

- Я с уважением отношусь к юношам, которые несут службу в армии. Считаю, что это почетная обязанность, поэтому и решила помочь в период осеннего призыва, - сказала Анна, когда ее пригласили в военкомат, чтобы вручить грамоту за отличную работу.

Все, кому девушка вручила повестки, вовремя явились на призывной пункт.

В курском военкомате говорят, что практика себя оправдала и не исключено, что ее продолжат. Ведь до конца призыва еще больше двух месяцев.

Школьница заманила в военкомат 30 призывников


Источник: kursk.kp.ru
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