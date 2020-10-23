Почему из страны уезжают казахи?

Статистика говорит, что в основном из Казахстана уезжают представители некоренной национальности. Но, похоже, они не отражают сложившуюся ситуацию, поскольку желание покинуть родную все больше возникает и у казахов, пишет Аdyrna.



Известная журналистка Назия Жоямерген на своей странице в Фейсбуке объяснила, почему приняла решение сменить страну проживания.

«Я люблю свою нацию и делаю все возможное для развития своей страны. Но я поняла, что в Казахстане невозможно за один день истребить коррупцию, беззаконие и оскорбление граждан.



К такому выводу я пришла не сразу. Я долго думала. В коррупции погрязли все. Даже чтобы мыть полы в школе, нужно дать взятку. Государство привыкло обирать граждан разными налогами и штрафами. Невозможно заниматься бизнесом, слишком много препятствий. Много тех, у кого нет жилья, кто все свои заработки тратят на аренду квартиры и вынужденные кредиты.



Из простого специалиста дорасти до начальника невозможно. Для этого нужны знакомые. Многие из тех, кто уже достиг пенсионного возраста, не хотят уступать место молодым. Месячная зарплата низкая — цены высокие.



В больницах мало хороших врачей. Лекарства дорогие. В Казахстане наблюдается рост онкологических заболевания, а это болезнь бедных стран. Почему? Потому что у нас много бедных. Богатство земли поделили между собой коррупционеры. Почему я должна все это терпеть?



Поэтому я с семьей решила переехать в другую страну. Мы живем в государстве, где не ценится личность. Пусть лучше мои дети будут счастливы в другой стране», — написала Назия Жоямерген.



Пост журналистки, который сложно назвать патриотичным, неожиданно нашел отклик и поддержку у пользователей соцсети. Вот некоторые комментарии.



«…дети обучаются английскому языку, говорят — мама, мы тебя в этом дерьме не оставим…» — Ансаган Мустафа



«…иногда нам тоже приходит такая мысль — уехать из страны. Борьба с коррупцией и беззаконием дело не из легких…» — Камшат Тасболат



«Я тоже устала. Никому нет до нас дела. Чиновники только красиво говорят, а дела их не соответствуют сказанным словам» — Баян Болатханова



«Мы уже отправили детей в другую страну, сейчас они учатся в университете» — Халима Тәжикул



«Правильно! Я тоже интересуюсь, чтобы уехать. Скоро буду действовать» — Lyazzat Nigmet



«…Собираюсь уехать в Канаду…» — Алтай Шомбал.