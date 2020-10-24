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В Чернобыль запустили роботов-собак

Просмотров:62 Опубликовано: Сегодня, 08:36
В Чернобыль запустили роботов-собак
Фото : 24kz
Во время испытаний измеряли уровень радиации на двух пунктах локализации отходов «Рыжий лес» и на пунктах «Подлесный» и «Буряковка».

В зоне отчуждения впервые испытали автономного робота Boston Dynamics Spot, сообщает zakon.kz.

Впервые в Чернобыльской зоне отчуждения появились роботы. При поддержке американской компании Boston Dynamics украинские власти надеются обнаружить новые, ранее неизвестные территории с радиоактивным загрязнением. Прежде всего для этого будет использоваться роботопес SPOT.

В частности, исследовательская группа Бристольского университета совместно с украинскими специалистами испытала робопса внутри нового саркофага, возведенного над Чернобыльской АЭС.

Радиометрические и геофизические работы проводились на территории двух секторов пункта временной локализации радиоактивных отходов "Рыжий лес" и на территориях пунктов захоронения радиоактивных отходов "Подлесный" и "Буряковка", - говорится на официальной странице государственного специализированного предприятия "Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами" в Facebook.

Теперь исследователи ожидают изображение в 3D формате и карты распределения радиации, а также изображения с "Рыжего леса" с участками, которые имеют высокий уровень радиации.

Таким образом планируют обновить карты распределения радиационного загрязнения.



Источник: zakon.kz
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