В Чернобыль запустили роботов-собак

Во время испытаний измеряли уровень радиации на двух пунктах локализации отходов «Рыжий лес» и на пунктах «Подлесный» и «Буряковка».
В зоне отчуждения впервые испытали автономного робота Boston Dynamics Spot, сообщает zakon.kz.
Впервые в Чернобыльской зоне отчуждения появились роботы. При поддержке американской компании Boston Dynamics украинские власти надеются обнаружить новые, ранее неизвестные территории с радиоактивным загрязнением. Прежде всего для этого будет использоваться роботопес SPOT.
В частности, исследовательская группа Бристольского университета совместно с украинскими специалистами испытала робопса внутри нового саркофага, возведенного над Чернобыльской АЭС.
Радиометрические и геофизические работы проводились на территории двух секторов пункта временной локализации радиоактивных отходов "Рыжий лес" и на территориях пунктов захоронения радиоактивных отходов "Подлесный" и "Буряковка", - говорится на официальной странице государственного специализированного предприятия "Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами" в Facebook.
Теперь исследователи ожидают изображение в 3D формате и карты распределения радиации, а также изображения с "Рыжего леса" с участками, которые имеют высокий уровень радиации.
Таким образом планируют обновить карты распределения радиационного загрязнения.
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