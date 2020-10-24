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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Следующие месяцы будут очень тяжёлыми – ВОЗ

Просмотров:730 Опубликовано: Сегодня, 09:49
Следующие месяцы будут очень тяжёлыми – ВОЗ
Фото из архива NewTimes.kz
Во Всемирной организации здравоохранения призвали правительства стран подготовиться к наступлению очень трудных месяцев пандемии, передает корреспондент ИА «NewTimes.kz».

Мир находится на критическом этапе пандемии, особенно в Северном полушарии.

Во многих странах наблюдается экспоненциальный рост заболеваемости. Больницы и отделения интенсивной терапии работают почти на грани и превосходят свои возможности.

«Следующие несколько месяцев будут очень тяжелыми, и некоторые страны встанут на опасный путь. Мы призываем лидеров принять незамедлительные меры, чтобы предотвратить дальнейшие ненужные смертельные случаи, разрушение основных служб здравоохранения и повторное закрытие школ», – заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге в Женеве.

ВОЗ призвал правительства стран честно рассказать общественности о статусе пандемии в своем государстве и о том, что требуется от каждого гражданина для стабилизации ситуации.

Напомним, 21 октября вице-министр здравоохранения Ажар Гиният сообщила, что эпидемиологическая ситуация в стране пока остается стабильной. Вместе с тем за последнюю неделю в регионах страны отмечается небольшой рост заболеваемости COVID-19 — на 14%.


Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • raven89
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  • elek
 Aleksa-N (Посетители) Сегодня, 11:25
Зато наше правительство классно надуло медиков. Приняли решение признать ковид внутри больничной инфекцией , и если медперсонал заболеет и умрет от ковида , родственникам по 10 млн не заплатят. Никакой врач или мед.сестра с таким раскладом не будут рисковать . У них тоже семьи и дети.

Когда не знаешь что делать, делай шаг вперед!
 
 

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