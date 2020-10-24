Следующие месяцы будут очень тяжёлыми – ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения призвали правительства стран подготовиться к наступлению очень трудных месяцев пандемии, передает корреспондент ИА «NewTimes.kz».
Мир находится на критическом этапе пандемии, особенно в Северном полушарии.
Во многих странах наблюдается экспоненциальный рост заболеваемости. Больницы и отделения интенсивной терапии работают почти на грани и превосходят свои возможности.
«Следующие несколько месяцев будут очень тяжелыми, и некоторые страны встанут на опасный путь. Мы призываем лидеров принять незамедлительные меры, чтобы предотвратить дальнейшие ненужные смертельные случаи, разрушение основных служб здравоохранения и повторное закрытие школ», – заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге в Женеве.
ВОЗ призвал правительства стран честно рассказать общественности о статусе пандемии в своем государстве и о том, что требуется от каждого гражданина для стабилизации ситуации.
Напомним, 21 октября вице-министр здравоохранения Ажар Гиният сообщила, что эпидемиологическая ситуация в стране пока остается стабильной. Вместе с тем за последнюю неделю в регионах страны отмечается небольшой рост заболеваемости COVID-19 — на 14%.
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