Следующие месяцы будут очень тяжёлыми – ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения призвали правительства стран подготовиться к наступлению очень трудных месяцев пандемии, передает корреспондент ИА «NewTimes.kz».



Мир находится на критическом этапе пандемии, особенно в Северном полушарии.



Во многих странах наблюдается экспоненциальный рост заболеваемости. Больницы и отделения интенсивной терапии работают почти на грани и превосходят свои возможности.



«Следующие несколько месяцев будут очень тяжелыми, и некоторые страны встанут на опасный путь. Мы призываем лидеров принять незамедлительные меры, чтобы предотвратить дальнейшие ненужные смертельные случаи, разрушение основных служб здравоохранения и повторное закрытие школ», – заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге в Женеве.



ВОЗ призвал правительства стран честно рассказать общественности о статусе пандемии в своем государстве и о том, что требуется от каждого гражданина для стабилизации ситуации.



Напомним, 21 октября вице-министр здравоохранения Ажар Гиният сообщила, что эпидемиологическая ситуация в стране пока остается стабильной. Вместе с тем за последнюю неделю в регионах страны отмечается небольшой рост заболеваемости COVID-19 — на 14%.