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Казахстанский фильм получил главный приз "Киношока"

Просмотров:183 Опубликовано: Сегодня, 10:24
Казахстанский фильм получил главный приз "Киношока"
Фото из открытых источников
Престижный фестиваль "Киношок", проводящийся в Анапе с 1992 года, подвел итоги. Два представленных на нем казахстанских фильма - комедия "Жаным, ты не поверишь" и драма "Черный черный человек" - собрали сразу 5 наград, передает Tengrinews.kz.

Так совпало, что в обоих кинолентах главную роль исполнил актер Данияр Алшинов. Во время церемонии награждения он же все пять раз поднимался на сцену, чтобы получить призы.

Жюри отметило казахстанские фильмы в следующих номинациях:

- главный приз фестиваля "Золотая лоза" - "Жаным, ты не поверишь";
- "Лучший сценарий" - шесть сценаристов фильма "Жаным, ты не поверишь";
- "Лучшая мужская роль" - Данияр Алшинов за игру в фильме "Черный черный человек",
- "Лучшая режиссура" - Адильхан Ержанов за фильм "Черный черный человек",
- Приз прессы - фильм "Жаным, ты не поверишь".

По сюжету картины "Жаным, ты не поверишь" супруги находятся в ожидании своего первенца, с каждым днем обстановка накаляется, и главный герой Дастан (Данияр Алшинов), не выдержав постоянного натиска жены (Асель Калиева), решает сбежать хотя бы на один денек к своим друзьям - горе-бизнесмену и участковому полицейскому. Мужчины решают поехать на рыбалку, и все прошло бы гладко, если бы не череда непредвиденных, внезапных и непостижимых событий.




Драматический триллер "Черный черный человек" рассказывает историю следователя Бекзата (Данияр Алшинов), который хочет поскорее закрыть дело, ведь виновного - безобидного дурачка Пукуара (Теоман Хос) - уже подыскали местные полицейские. Дело разваливается, когда вмешивается журналистка Ариана (Динара Бактыбаева) из города. Теперь следователю придется провести настоящее расследование по всем правилам, впервые за свою практику.




Отметим, что в конкурсе полнометражного кино "Киношока" участвовали 9 фильмов из семи стран.


Источник: tengrinews.kz
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