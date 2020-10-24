Казахстанский фильм получил главный приз "Киношока"









Престижный фестиваль "Киношок", проводящийся в Анапе с 1992 года, подвел итоги. Два представленных на нем казахстанских фильма - комедия "Жаным, ты не поверишь" и драма "Черный черный человек" - собрали сразу 5 наград, передает Tengrinews.kz.Так совпало, что в обоих кинолентах главную роль исполнил актер Данияр Алшинов. Во время церемонии награждения он же все пять раз поднимался на сцену, чтобы получить призы.Жюри отметило казахстанские фильмы в следующих номинациях:- главный приз фестиваля "Золотая лоза" - "Жаным, ты не поверишь";- "Лучший сценарий" - шесть сценаристов фильма "Жаным, ты не поверишь";- "Лучшая мужская роль" - Данияр Алшинов за игру в фильме "Черный черный человек",- "Лучшая режиссура" - Адильхан Ержанов за фильм "Черный черный человек",- Приз прессы - фильм "Жаным, ты не поверишь".По сюжету картины "Жаным, ты не поверишь" супруги находятся в ожидании своего первенца, с каждым днем обстановка накаляется, и главный герой Дастан (Данияр Алшинов), не выдержав постоянного натиска жены (Асель Калиева), решает сбежать хотя бы на один денек к своим друзьям - горе-бизнесмену и участковому полицейскому. Мужчины решают поехать на рыбалку, и все прошло бы гладко, если бы не череда непредвиденных, внезапных и непостижимых событий.Драматический триллер "Черный черный человек" рассказывает историю следователя Бекзата (Данияр Алшинов), который хочет поскорее закрыть дело, ведь виновного - безобидного дурачка Пукуара (Теоман Хос) - уже подыскали местные полицейские. Дело разваливается, когда вмешивается журналистка Ариана (Динара Бактыбаева) из города. Теперь следователю придется провести настоящее расследование по всем правилам, впервые за свою практику.Отметим, что в конкурсе полнометражного кино "Киношока" участвовали 9 фильмов из семи стран.