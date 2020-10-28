Правила долголетия раскрыла специалист по антивозрастной медицине

Врач Юлия Юсипова рассказала, какие продукты нужно обязательно есть.



В издательстве «Комсомольской правды» готовится к печати книга Юлии Юсиповой, врача и ректора Европейского Университета Долголетия. Юлия - автора курса «Дорожная карта к долголетию» с лабораторно подтвержденными результатами участников. Название книги интригующее - «Дорожная карта к долголетию. Краткое руководство для почти вечной жизни». Действительно ли долголетие и молодость напрямую связаны с нашими генами, и правда ли, что северные народы дольше живут, чем южные? Доктор Юлия Юсипова рассказала в разговоре с kp.ru.



У современных людей другая картина заболеваний



- Многие действительно думаю, что старение связано исключительно с генетикой. У каждого найдется пример какого-нибудь знакомого или родственника, который вел не очень здоровый образ жизни, но жил при этом очень долго. В таком случае я всегда привожу контраргумент: «А что было бы с этим человеком, если бы он вел здоровый образ жизни?», - говорит Юлия Юсипова. - Я бы сказала, что не стоит нам, сегодняшним 30-ти и 40-летним, сравнивать себя с родителями в аналогичном возрасте. И уж тем более – с нашими бабушки и дедушки. Они прошли серьезный естественный отбор. Например, наши бабушки и дедушки жили до 1960-х годов без антибиотиков. Они уже выиграли генетическую лотерею, раз пережили чудовищную детскую смертность и выжили.



Хотите долго жить? Налегайте на овощи



Долгожители живут в Греции, Италии и Коста-Рике



Оказывается, по сравнению с нашими бабушками и дедушками, мы - другие люди. У современных людей другая картина заболеваний, и нам нужно следовать определенным правилам.



- Что же касается вопроса старения, то мы можем обратиться к исследованиям National Geographic. Существует 5 так называемых «голубых зон» на Земле, 5 регионов долгожителей, где в большом количестве популяция доживала до 100 и более лет, - поясняет врач Юлия Юсипова. – В основном это оказались теплые регионы: местечки в Коста-Рике, Греции, небольшой городок в Калифорнии, юг Италии - Сардиния, где температура летом достигает +40 и выше. Регионы-долгожители в чем-то похожи друг на друга. Их объединяет достаточное количество солнечного света, а значит, витамина D. Схож традиционный рацион жителей, богатый овощами и клетчаткой - они вносят полезное разнообразие в нашу микробиоту.



Италию можно организовать у себя дома?



Последние научные исследования говорят нам о том, что биохимические пути старения действительно завязаны на нашу генетику. Но мы способны этими процессами управлять.



- Мы можем активировать пути долголетия и блокировать пути старения. Например, раздвинуть генетические рамки, которые нам заданы с рождения: благодаря отоплению фактор климата уже не так жестко зависит от того в каком регионе мы живем, - считает врач Юлия Юсипова. - Так же от нас зависит, какие продукты мы выбираем для питания, Кроме того, мы можем обеспечивать себе достаточный уровень физической активности. И мы в силах соблюдать те простые правила, которые позволят предотвратить развитие патологий, зависимых от возраста. Это, в первую очередь, болезнь Альцгеймера, онкология, сердечно-сосудистые заболевания и диабет.



Ради долголетия откажитесь от сладостей.



ПРАВИЛА ДОЛГОЛЕТИЯ



Избегаем готовить в антипригарной посуде и хранить еду в пластиковых контейнерах



При покупке продуктов обратите внимание на следующие пункты:



- продукт местного земледелия;



- органический по возможности;



- травяного откорма;



- дико выловлен;



- холодного отжима;



- нерафинированный;



- без гормонов и антибиотиков.



Избегать или сводить к минимуму:



- подгоревшие продукты,



- сахар, искусственные подсластители,



- продукты, обогащенные фолиевой кислотой,



- консервированные продукты,



- пластиковые контейнеры для пищевых продуктов и напитков,



- пища, разогретая в пластике,



- пища, приготовленная в антипригарной посуде.



Будьте физически активны, больше времени проводите на природе.



ЗАКУСЫВАТЬ НАДО!



Еда для вечной жизни



При помощи диеты можно регулировать процесс метилирования. Метилирование – простой химический процесс, при котором метильная группа – атом углерода и три атома водорода – связывается с другими молекулами. Есть определенные группы продуктов, которые позволяют положительно для здоровья воздействовать на этот процесс.



Какие продукты важны при этом:



- овощи листовые



- животный белок



- орехи и семена



- травы и специи



- плоды и ягоды



- бобовые



- зерно и крупы