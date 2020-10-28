Бойцовый петух убил полицейского на Филиппинах

Он скончался по пути в больницу.



На Филиппинах полицейский погиб после того, как пытался поймать бойцового петуха. Он рассек бедренную артерию лезвием, прикрепленным к шпорам, передает zakon.kz со ссылкой на Independent.



Инцидент произошел во время рейда на незаконное мероприятие на острове Северный Самар. Как и другие виды спорта, петушиные бои были официально запрещены из-за коронавируса.



Лейтенанта Кристиана Болока доставили в провинциальную больницу, однако он скончался по пути.



Я не мог поверить, когда мне впервые сообщили об этом. Это первый раз за 25 лет моей службы в полиции, когда я потерял человека из-за шпоры бойцового петуха, - рассказал начальник полиции, полковник Арнел Апуд.

Три человека были арестованы, полиция изъяла семь бойцовых петухов, два комплекта острых шпор (называемых гаффами) и 550 филиппинских песо (4742 тенге).



Петушиные бои на Филиппинах запрещены из-за пандемии коронавируса, наряду с большинством развлекательных мероприятий в стране. Провинциальное правительство Северного Самара в августе предостерегло жителей от попыток незаконного проведения петушиных боев, заявив, что четыре человека заразились вирусом, посетив нелицензированную драку.