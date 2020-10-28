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Бойцовый петух убил полицейского на Филиппинах

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:09
Бойцовый петух убил полицейского на Филиппинах
Фото : Independent
Он скончался по пути в больницу.

На Филиппинах полицейский погиб после того, как пытался поймать бойцового петуха. Он рассек бедренную артерию лезвием, прикрепленным к шпорам, передает zakon.kz со ссылкой на Independent.

Инцидент произошел во время рейда на незаконное мероприятие на острове Северный Самар. Как и другие виды спорта, петушиные бои были официально запрещены из-за коронавируса.

Лейтенанта Кристиана Болока доставили в провинциальную больницу, однако он скончался по пути.

Я не мог поверить, когда мне впервые сообщили об этом. Это первый раз за 25 лет моей службы в полиции, когда я потерял человека из-за шпоры бойцового петуха, - рассказал начальник полиции, полковник Арнел Апуд.
Три человека были арестованы, полиция изъяла семь бойцовых петухов, два комплекта острых шпор (называемых гаффами) и 550 филиппинских песо (4742 тенге).

Петушиные бои на Филиппинах запрещены из-за пандемии коронавируса, наряду с большинством развлекательных мероприятий в стране. Провинциальное правительство Северного Самара в августе предостерегло жителей от попыток незаконного проведения петушиных боев, заявив, что четыре человека заразились вирусом, посетив нелицензированную драку.


Источник: zakon.kz
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