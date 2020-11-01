Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 42

"По последним данным, погибли 42 человека. Спасатели в Измире работают на завалах девяти разрушенных зданий", - говорится в сообщении агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.



Погребенная под завалами турецкая женщина дозвонилась до спасателей



Днем в пятницу землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в Сеферихисаре.



Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения.