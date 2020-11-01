Казахстан и Россия приступили к созданию ракетного комплекса «Байтерек»

Комплекс предназначен для запусков космических аппаратов российской ракетой-носителем «Союз-5» и ее возможными модификациями.Казахстан и Россия подписали контракт на создание космического ракетного комплекса «Байтерек» на космодроме «Байконур», передает Liter.kz.Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин встретился в Москве с генеральным директором «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным.Они обсудили актуальные вопросы казахстанско-российского сотрудничества в космической сфере, в том числе дальнейшее развитие комплекса «Байконур», вопросы по проекту «Байтерек» — «Назарбаевский старт», а также по проекту «Гагаринский старт».«В ходе встречи стороны подписали протокол о внесении изменений и дополнений в соглашение между правительствами Казахстана и России о создании на космодроме «Байконур» космического ракетного комплекса «Байтерек» от 22 декабря 2004 года. В рамках процедуры был также подписан контракт на оказание услуг по созданию космического ракетного комплекса «Байтерек», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.Как сообщили в пресс-службе Роскомоса, после подписания протокола закрыты все имевшиеся ранее разногласия между сторонами и проект «Байтерек» перешел в стадию практической реализации.«Мы рассчитываем на то, что мы ритмично создадим ракетно-космический комплекс «Байтерек» с использованием ракеты «Союз-5» на Назарбаевском старте и к концу 2023 года будем готовы к началу летных испытаний этого комплекса», — сказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.Ракетный комплекс «Байтерек» предназначен для запусков космических аппаратов российской ракетой-носителем «Союз-5» и ее возможными модификациями с высоким уровнем экологической безопасности.В этом проекте российская сторона обеспечивает создание ракеты-носителя «Союз-5», контрольно-проверочной аппаратуры на техническом и стартовом комплексах, а также модернизацию технического комплекса разгонного блока, космического аппарата и космической головной части.Казахстанская сторона проводит реконструкцию и модернизацию объектов наземной инфраструктуры космического ракетного комплекса «Зенит-М».30 октября 2019 года мажилис в рамках пленарного заседания принял в работу законопроект о создании на космодроме «Байконур» космического ракетного комплекса «Байтерек».Известно, что создание комплекса «Байтерек» на космодроме «Байконур» обойдется Казахстану в 233 миллиона долларов, а России — в 916 миллионов долларов.