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В Сети распространяется видео женщин, побрившихся наголо в знак протеста

Просмотров:56 Опубликовано: Сегодня, 11:11
В Сети распространяется видео женщин, побрившихся наголо в знак протеста
Скриншот видеозаписи акции протеста
В социальных сетях распространяется видео протеста казахстанских активисток. На видеозаписи женщины заявляют, что живут в "тюрьме под названием Казахстан", где "нет права выбора", "уверенности в завтрашнем дне", где "правда считается экстремизмом".

Айя Садвакасова, Нургуль Калуова, Анар Калиева, Анар Ибрагимова, Кербез Эгинбаева и Ракиля Бекназарова затем начинают брить или стричь волосы перед камерой, а позже появляются в кадре уже обритыми налысо. Женщины заявляют, что таким образом они "хотят быть услышанными" и выразить протест против бездействия правоохранительных органов и статьи 405 уголовного кодекса Казахстана (об организации и участии в деятельности общественного или религиозного объединения или иной организации после решения суда о запрете или ликвидации их деятельности в связи с экстремизмом или терроризмом).

Одна из протестующих, Анар Калиева, заявила, что ее вынудило пойти на этот шаг происходящее в стране.

- Я не занимаюсь политикой. Я обычный человек, который заботится о своих детях. Но после смерти Дулата Агадила (гражданского активиста, умершего в стенах СИЗО в феврале этого года - Ред.) во мне пробудилось достоинство. Я много думала о том, почему это происходит в нашей стране. Я выходила на протест. Однако за это выражение мнения меня оштрафовали и посадили на 10 суток. Этим видео мы хотели разбудить общество и привлечь внимание мировой общественности к беззаконию в нашей стране, - сказала Анар Калиева.

Видео стало вирусным в Instagram'е и Facebook'е.

Акция протеста женщин совпала с митингом в Алматы, одобренным властями. Его организаторами выступили президент фонда «Свобода», правозащитник Галым Агелеуов и глава общественного фонда «Ар.Рух.Хак», правозащитница Бакытжан Торегожина. Участники акции выступали с требованием политических реформ и освобождения политзаключенных.



Источник: azattyq.org
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Комментарии ( 2 )

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asnural (Посетители) Сегодня, 11:18
Бабы со стальными...сиськами. Респект
 
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бася (Посетители) Сегодня, 11:16
в стране где деньги правят балом,независимо от социального статуса,эти выходки как всплеск от камня в болоте..
 
 

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