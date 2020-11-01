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Жители Парижа массово покидают город и опустошают магазины до наступления локдауна

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:25
Жители Парижа массово покидают город и опустошают магазины до наступления локдауна
Фото из Сети интернет
В Париже за несколько часов до вступления в силу нового локдауна жители в массовом порядке начали покидать французскую столицу, чтобы провести карантин в провинции, на дорогах выстроились пробки длиною в сотни километров, в магазинах и парикмахерских образовались очереди. Об этом говорится в статье The Times, переведенной ИноТВ.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон ввел в стране общенациональный карантин в связи с резким скачком эпидемии коронавируса. Ограничения продлятся с 30 октября и до 1 декабря.

Французам теперь разрешено выходить из дома только для получения медицинской помощи, для покупки товаров первой необходимости или для прогулки не более часа в радиусе километра от дома.

Чтобы покинуть свои дома, жители страны должны заполнять специальную форму. Всех, кто впервые нарушит ограничительные меры, ждет штраф в размере 135 евро.

Франция стала первым крупным государством, правительство которого решило вновь объявить карантин для сдерживания распространения коронавируса.

Впрочем, на этот раз меры оказались менее жесткими, чем весной, когда в стране был введен первый карантин. Так, школы, парки и сады будут открыты. Кроме того, разрешено посещение домов престарелых.

При этом множество французов обвинили Макрона, который заявил, что не видит альтернативы подобным мерам, в неспособности противостоять пандемии. Осудили действия президента и в оппозиции. "Мы не можем предоставить вам вотум доверия. Французы не доверяют вам", - сказал председатель фракции партии "Республиканцы" в сенате Брюно Ретайо.

Во Франции почти ежедневно фиксируется рекордное количество заражений коронавирусом. За последние сутки (данные на 31 октября) в стране выявлены более 35,6 тысячи заразившихся. За неделю в больницы поступили 16 865 пациентов с СOVID-19, из них 2507 - в реанимацию.

Общее число заболевших с момента начала эпидемии во Франции превысило 1 364 625, скончались 36 788 человек.



Источник: tengrinews.kz
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