Макрон обратился к мусульманам по поводу карикатур на пророка Мухаммеда









Президент Франции Эммануэль Макрон в эксклюзивном интервью телеканалу "Аль-Джазира" прокомментировал реакцию мусульманского мира в связи с публикацией карикатур во французской прессе на пророка Мухаммеда, передает РИА Новости.По словам Макрона, он понимает чувства мусульман, но за публикацией карикатур стоят независимые СМИ, а не правительство."Я понимаю чувства мусульман в связи с публикацией карикатур на пророка Мухаммеда, но правительство не стоит за их публикацией, это исходит от свободных и независимых СМИ, не связанных с правительством", - сказал французский лидер.Макрон связал реакцию мусульманского мира на его выступление с "искажением его речи и неправильным пониманием, будто он является сторонником этих карикатур".По его словам, мусульмане больше всего страдают от поведения тех, кто извращает ислам. "Есть люди, которые искажают ислам и от имени этой религии призывают ее защищать", - добавил президент Франции.Напомним, 16 октября под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло после того, как преподаватель демонстрировал на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда.Во время национальной церемонии прощания с учителем Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур "во имя свободы слова". При этом он упомянул, что исламская религия повсюду переживает кризис. После этого на стенах некоторых административных зданий во Франции появились видеопроекции карикатур на пророка Мухаммеда. А в начале сентября Макрон заявил, что в стране существует свобода богохульствовать.Позиция французского президента вызвала остро негативную реакцию в исламском мире, где началась кампания бойкота французских товаров. Во Франции было совершено несколько нападений. Так, 29 октября выходец из Туниса зарезал трех человек в церкви Нотр-Дам в Ницце и ранил нескольких, повторяя "Аллах акбар".