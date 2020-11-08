Почему мужчины тяжелее переносят COVID-19, объяснил иммунолог

Причина - влияние половых гормонов.



Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, почему мужчины в среднем болеют коронавирусом тяжелее, чем женщины, сообщает zakon.kz.



В беседе с Lenta.ru он пояснил, что мужчины тяжелее переносят коронавирусную инфекцию из-за влияния половых гормонов на особенности функционирования иммунной системы.



Женские половые гормоны — эстрогены — облегчают проникновение защитных белков, антител, внутрь клеток. Поэтому даже минимальный уровень иммунного ответа с выработкой антител приводит к тому, что эти антитела у женщин легче и быстрее проникают внутрь клетки и внутриклеточно уничтожают вирусы, — рассказал иммунолог.



Мужской гормон тестостерон не обладает такой особенностью. Кроме того, у мужчин из-за гормонов ярче проявляются симптомы атеросклероза. Тромбозы у представителей сильного пола на фоне COVID-19 развиваются чаще, и они более обширные, чем у женщин.



Болибок отметил, что хоть мужчины и тяжелее переносят инфекции из-за отсутствия механизма, который облегчал бы проникновение антител внутрь пораженных клеток, они реже сталкиваются с аутоиммунными заболеваниями в отличие от женщин.