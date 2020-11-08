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О смертельной опасности электронных сигарет при коронавирусе предупредили врачи

Просмотров:213 Опубликовано: Сегодня, 17:24
О смертельной опасности электронных сигарет при коронавирусе предупредили врачи
Фото: cheb-cgb.med.cap.ru
Заразившимся стоит немедленно прекратить курение.

В Минздраве РФ предупредили об опасности электронных сигарет при коронавирусе. Об этом рассказал «Комсомольской правде» заместитель главы Минздрава Олег Салагай.

По словам замминистра, курильщики входят в зону риска. Он предупредил, что эта категория людей чаще других страдает такими хроническими заболеваниями, как пневмония и бронхит. При курении организм подвергается большему риску осложнений и смертельного исхода.

Заразившимся стоит немедленно прекратить курение сигарет, в том числе электронных.

Ранее в октябре сообщалось, что курильщики наиболее склонны заразиться коронавирусом из-за особенностей физиологии. Об этом рассказал директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН Арег Тотолян.


Источник: azattyq-ruhy.kz
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