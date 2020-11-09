В Казахстане не рассматривают повышение пенсионного возраста

Вопрос повышения пенсионного возраста правительством не рассматривается. Об этом заявили в пресс-службе премьера-министра Аскара Мамина, передает Tengrinews.kz.
В пресс-службе прокомментировали ответ Мамина на депутатский запрос.
"В ответе на соответствующий депутатский запрос от фракции "Народные коммунисты", в котором предлагалось понизить пенсионный возраст, было дано пояснение действующей в РК системы пенсионного обеспечения с изменениями, вступившими в силу еще в 2018 году.
При этом в качестве примера приводились мировые тренды, складывающиеся на рынке труда, а также демографические тенденции в различных странах.
В ответе премьер-министра ничего не говорилось о дальнейшем повышении пенсионного возраста в РК, так как такой вопрос сегодня на повестке дня не стоит", - говорится в сообщении.
Сейчас пенсионный возраст для мужчин наступает в 63 года, для женщин на текущий момент - в 59,5 года. Пенсионный возраст для женщин повышается ежегодно по 6 месяцев в течение 10 лет до 2027 года.
Напомним, в сентябре министр труда и соцзащиты населения Биржан Нурымбетов сообщал, что вопрос пересмотра пенсионного возраста в сторону его снижения не рассматривается.
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