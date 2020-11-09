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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Первые в мире научные открытия в автодорожной отрасли были сделаны в Казахстане

Просмотров:787 Опубликовано: Сегодня, 15:48
Первые в мире научные открытия в автодорожной отрасли были сделаны в Казахстане
Фото: Pixabay.com
Ученые Казахстанского дорожного НИИ продолжают научную деятельность. Открытие, сделанное в 2016 году, о закономерности самоорганизации асфальтобетонного покрытия при низкотемпературном трещинообразовании стало первым в мировой дорожной сфере, сообщает kazlenta.kz со ссылкой на МИИР РК.

Сейчас в арсенале института 3 научных открытия: «Закономерность самоорганизации асфальтобетонного покрытия при низкотемпературном трещинообразовании», «Закономерность стадийной усталостной деструкции вязкоупругих материалов (Принцип Телтаева)» и «Явление образования наноструктурированного битума», который был объявлен в прошлом году.

За последние 5 лет сотрудники КаздорНИИ стали авторами 136 публикаций и монографий в известных международных научных журналах, в том числе 84 работы находятся в базе Scopus и 52 - в Web of Science. На сегодняшний день статьи института использовались в качестве источника информации 679 раз.

Результаты научно-исследовательских работ имеют практическое внедрение в виде патентов на изобретения. Так, начиная с 2015 года АО «КаздорНИИ» получено 16 патентов на изобретения и полезные модели, 4 из которых международные.


Источник: kazlenta.kz
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Комментарии ( 5 )

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  • Космос
 PoZitron (Посетители) Сегодня, 19:03
Ну так это и есть нанотехнологии от наших НИИ, больше нигде в мире не возможно свернуть дороги в рулон, а мы впереди планеты всей!
 
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 Valderrama (Посетители) Сегодня, 17:50
Новости науки. Британские Казахстанские ученые открыли очередной ящик виски...
 
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 chilian (Посетители) Сегодня, 17:40
Гладко было на бумаге, да забыли про овраги!
 
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 Pinochet (Посетители) Сегодня, 16:19
Ученые Казахстанского дорожного НИИ продолжают научную деятельность. Открытие, сделанное в 2016 году...стало первым в мировой дорожной сфере

ну ок, а дороги то где? lol
 
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 Космос (Посетители) Сегодня, 16:13
А достойных дорог в Казахстане как не было, так и нет. Мало-мальски прилично у нас турки дороги строят, по своим технологиям. Где наши шарашки дороги катают, там их потом местные жители в рулон скатывают, все видели... )))))))
 
 

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