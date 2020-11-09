Первые в мире научные открытия в автодорожной отрасли были сделаны в Казахстане

Ученые Казахстанского дорожного НИИ продолжают научную деятельность. Открытие, сделанное в 2016 году, о закономерности самоорганизации асфальтобетонного покрытия при низкотемпературном трещинообразовании стало первым в мировой дорожной сфере, сообщает kazlenta.kz со ссылкой на МИИР РК.



Сейчас в арсенале института 3 научных открытия: «Закономерность самоорганизации асфальтобетонного покрытия при низкотемпературном трещинообразовании», «Закономерность стадийной усталостной деструкции вязкоупругих материалов (Принцип Телтаева)» и «Явление образования наноструктурированного битума», который был объявлен в прошлом году.



За последние 5 лет сотрудники КаздорНИИ стали авторами 136 публикаций и монографий в известных международных научных журналах, в том числе 84 работы находятся в базе Scopus и 52 - в Web of Science. На сегодняшний день статьи института использовались в качестве источника информации 679 раз.



Результаты научно-исследовательских работ имеют практическое внедрение в виде патентов на изобретения. Так, начиная с 2015 года АО «КаздорНИИ» получено 16 патентов на изобретения и полезные модели, 4 из которых международные.