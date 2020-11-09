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Норки стали переносчиком мутировавшего коронавируса – ООН

Просмотров:207 Опубликовано: Сегодня, 16:23
Норки стали переносчиком мутировавшего коронавируса – ООН
Фото © Sputnik / Виталий Аньков
ООН обеспокоена возможностью передачи коронавируса от норки к человеку. Среди 200 случаев заражения COVID-19 в Дании, связанных с больными норками, 12 оказались вызваны неизвестным ранее мутировавшим вариантом этого коронавируса.

"Предварительные наблюдения показали, что этот вариант, получивший название cluster 5, по клиническим проявлениям, степени тяжести и характеру передачи похож на другие циркулирующие вирусы SARS-CoV-2, которые вызывают COVID-19. Отличие заключается в том, что для него характерны не наблюдавшиеся ранее изменения", - сообщают Новости ООН.

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что пока трудно предсказать, какими могут быть последствия этих мутаций, но, по предварительным данным, вариант, обнаруженный у норок и у 12 человек, несколько снижает восприимчивость к антителам.

Власти Дании решили применить радикальные превентивные меры – уничтожить всю популяцию норок на пушных фермах, а это более 17 миллионов зверьков.

В районе Северная Ютландия, где были выявлены 12 случаев заражения новым вариантом вируса, будут проведены массовые тесты на COVID-19 и введены ограничения на передвижение. Власти Дании также объявили о том, что активизируют мониторинг и выявление новых случаев инфекции среди населения в целом, и пообещали сразу же поделиться геномной последовательностью нового штамма.

На сегодняшний день о наличии COVID-19 у норок сообщили шесть стран: кроме Дании, это Испания, Италия, Нидерланды, США и Швеция.


Источник: sputnik.kz
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