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Как повлияли выборы в США на курс тенге

Просмотров:407 Опубликовано: Сегодня, 17:35
Как повлияли выборы в США на курс тенге
Фото из Сети интернет
Прогноз казахстанской валюты позитивный.

Telegram-канал Tengenomika оценил, как избрание Джозефа Байдена новым президентом США повлияет на курс тенге, передает Liter.kz.

Джозеф Байден стал 46 президентом США. Telegram-канал Tengenomika проанализировал, как это повлияет на курс тенге. Для этого эксперты изучили предвыборную программу нового президента США.

«Первое, что необходимо учитывать в этом анализе, это возможные новые тренды на рынке нефти, которые могут возникнуть в связи с «президентством» Байдена-Харрис и которые определяют общую внешнюю тенденцию динамики курса тенге», – пишет Tengenomika.

Итак, новый президент США и его команда очень ярые сторонники зеленой экономики. Об этом не раз заявлял сам Байден. Он даже представлял специальный план – «Революция чистой энергии», согласно которому США вернутся в Парижское соглашение по климату, очень активно будут сокращать выбросы парниковых газов, инвестируют 1,7 трлн долларов в зеленые технологии.

Еще Байден пообещал вернуть США в ядерную сделку с Ираном, что позволит снять санкции с исламской республики и в отношении эмбарго нефти. То есть, если ядерная сделка состоится и санкции на торговлю нефтью снимут, то, по оценке Tengenomika, Иран сможет увеличить добычу нефти с текущих 1,9-2 млн баррелей в сутки до 3,8-4 млн баррелей в сутки, что будет очень существенным увеличением предложения нефти в мире.

«Учитывая в общем небольшую вероятность возникновения обновленной ядерной сделки Байдена с Ираном (следовательно и снятия нефтяного эмбарго) на фоне того, что Трамп обещает в течение оставшегося срока президентства каждую неделю объявлять новые санкции против Ирана, а также ограничение добычи сланцевой нефти в США, мы считаем, что «фактор Байдена-Харрис» – это больше плюс для рынка нефти с точки зрения сокращения предложения, а значит и роста цен на нефть, нежели минус. Это, при прочих равных условиях, означает и плюс для курса тенге», – пишет Tengenomika.

Что касается внешней политики, то с приходом Байдена повестка ужесточения торговых конфликтов между США и Китаем и тем более с ЕС и Канадой становится не актуальной, а значит, риски давления на курс юаня и другие валюты развивающихся стран, включая тенге, снижаются, считают эксперты.

Tengenomika отмечает, что с приходом Байдена стоит ждать новых санкций в отношении России. Однако маловероятно, что они будут жесткими. Поэтому значительных рисков для курса рубля и тенге нет.

Эксперты также пишут, что курс тенге по отношению к доллару может вырасти, если США увеличит расходы на социальную политику. Во время своей предвыборной компании Байден активно ратовал за второй пакет мер поддержки экономики. Первый был в апреле 2020 года на общую сумму 2,2 трлн долларов. Тогда доллар упал аж на 6%.

«Таким образом, большинство аспектов в ожидаемой политике Джо Байдена и Камалы Харрис указывают, при прочих равных условиях, снижение рисков как в целом для валют развивающихся стран, так в частности и для курса тенге. Это и ограничение добычи сланцевой нефти (рост цен на нефть), и прекращение торговых войн (укрепление юаня), и рост бюджетных расходов в целях восстановления экономики США (ослабление курса доллара США)», – подытожили эксперты.

На прошедших выборах президента США Джозефа Байдена поддержали порядка 74 млн американцев. С победой его поздравил Елбасы Нурсултан Назарбаев.


Источник: liter.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • alixah
 TU-154 (Посетители) Сегодня, 19:42
Что бы, где бы в мире не случилось, тенге сразу падает. Рождённый падать расти не сможет lol
 
 

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