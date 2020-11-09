Как носить маски без дискомфорта - пульмонолог

Казахстанцы в Сети рассказывают, какие негативные последствия у них вызвало ношение масок и перчаток. Больше всего комментариев с жалобами на затрудненное дыхание. Врач-пульмонолог высшей категории, профессор кафедры внутренних болезней медицинского университета Караганды Лязат Ибраева рассказала, как носить маски, чтобы не испытывать дискомфорт, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Stopfake.kz.



В одном из казахстанских пабликов жители страны оставляли комментарии, где отмечали, что ношение маски вызывает дискомфорт.



«При ношении маски мне становится плохо, у меня появляется головокружение, в глазах помутнение», «Поднимается давление после ношения маски! Появились боли в сердце, ранее не беспокоившие», «Я не могу ходить в маске, нос сразу забивается, и дышать тяжело. В автобусе не езжу, хожу пешком. В магазин захожу, надеваю маску, но долго в ней не могу — задыхаюсь», «Нехватка кислорода, отсюда быстрая утомляемость, рассеянность», — пишут они.



Врач-пульмонолог высшей категории Лязат Ибраева считает, что основная причина дискомфорта при ношении маски — психологическая.



«Одной из базовых причин, почему некоторые люди могут испытывать беспокойство из-за ношения маски, психологи называют блокировку каналов невербального общения, или мимики лица, благодаря которым мы выстраиваем коммуникацию с окружающим миром. То есть мы не видим полностью лица людей, не видим их выражения, их улыбки и это, конечно же, вызывает у нас тревогу», — говорит Лязат Ибраева.



Беспокойство и дискомфорт, по словам пульмонолога, могут влиять на дыхание. Подсознательное изменение паттернов дыхания может привести к изменениям в работе легких: ускорению или замедлению дыхания, изменению глубины вдоха.



«И любая из этих дисфункций приводит к головокружению или одышке, что некоторые люди принимают за нехватку кислорода или накопление углекислого газа внутри маски. Конечно, если ношение маски вызывает у человека беспокойство или нервозность, он начинает дышать слишком часто и глубоко. Это способствует тому, что организм выбрасывает СО2 быстрее, чем способен его воспроизвести. Что в свою очередь вызывает головокружение и дурноту. В другом случае, когда мы дышим слишком медленно или не выдыхаем до конца, уровень углекислого газа, наоборот, в организме повышается, уменьшая уровень кислорода в кровотоке, и могут развиваться сонливость и чувство «воздушного голода», т. е. чувство нехватки воздуха», — комментирует Лязат Ибраева.



Люди с хроническими заболеваниями органов дыхания и так страдают от гипоксии. Беспокойство и нервозность могут ее усугубить. В результате и возникают вышеописанные симптомы. Помочь в этой ситуации могут упражнения для восстановления дыхания.

Можно применять метод «прямоугольного дыхания» или «углового дыхания». Этот метод помогает осознанно регулировать свое дыхание, снижает стресс, тревогу за счет активации парасимпатической нервной системы. Диафрагмальное дыхание, или дыхание животом, способствует оптимальному обмену кислорода и углекислого газа, нормализует частоту сердечных сокращений, снижает кровяное давление. Такие тренировки могут помочь добиться комфортного дыхания в маске.



Чтобы ношение маски не доставляло дискомфорта, врач рекомендует использовать маски из «дышащей» ткани. Кроме того, нужно убедиться, что маска подходит по размеру.



«Если человек выходит из дома не на час или два, то необходимо иметь при себе несколько масок. Хлопковые маски поглощают влагу при дыхании, пот. Через два часа она, скорее, будет представлять угрозу для человека, а не защищать его. Инфекционисты рекомендуют после снятия защитных средств обязательно помыть руки с мылом или обработать дезинфицирующим раствором. Обязательно носить маски в местах скопления людей: в транспорте, в аптеках и магазинах, в административных учреждениях», — говорит Лязат Ибраева.