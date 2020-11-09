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"Проблемы не решаются годами". Для жалоб казахстанцев запустили WhatsApp-номер

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 20:44
"Проблемы не решаются годами". Для жалоб казахстанцев запустили WhatsApp-номер
Фото из открытых источников
Казахстанцев попросили помочь вскрыть наболевшие проблемы регионов. Участники движения URAN запустили гражданскую мобильную платформу для выявления болезненных социальных вопросов населения, передает Tengrinews.kz.

Представители объединения URAN выезжают в регионы, чтобы обратить внимание властей на хронические проблемы в нашей стране.

По словам общественников, к ним поступают жалобы от жителей из самых отдаленных районов республики. В основном это социальные вопросы, которые не решаются региональной администрацией годами. Общественники решительно настроены выстроить живой диалог между властями и населением.

Первым регионом, куда направятся участники движения URAN, станет Северо-Казахстанская область.

"URAN просит жителей активизироваться и помочь им вскрыть все наболевшие проблемы регионов. Для обращений в круглосуточном режиме работает WhatsApp-номер +7 702 917 15 28 и Telegram-канал https://t.me/urankz@URANkz", - говорится в распространенном сообщении.

Напомним, бывшие сотрудники и ветераны спецподразделений из URAN объединились для решения важных политических, экономических и социальных задач.

Ранее общественники URAN предложили новый способ борьбы с наркобизнесом.


Источник: tengrinews.kz
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