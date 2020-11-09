"Проблемы не решаются годами". Для жалоб казахстанцев запустили WhatsApp-номер

Казахстанцев попросили помочь вскрыть наболевшие проблемы регионов. Участники движения URAN запустили гражданскую мобильную платформу для выявления болезненных социальных вопросов населения, передает Tengrinews.kz.



Представители объединения URAN выезжают в регионы, чтобы обратить внимание властей на хронические проблемы в нашей стране.



По словам общественников, к ним поступают жалобы от жителей из самых отдаленных районов республики. В основном это социальные вопросы, которые не решаются региональной администрацией годами. Общественники решительно настроены выстроить живой диалог между властями и населением.



Первым регионом, куда направятся участники движения URAN, станет Северо-Казахстанская область.



"URAN просит жителей активизироваться и помочь им вскрыть все наболевшие проблемы регионов. Для обращений в круглосуточном режиме работает WhatsApp-номер +7 702 917 15 28 и Telegram-канал https://t.me/urankz@URANkz", - говорится в распространенном сообщении.



Напомним, бывшие сотрудники и ветераны спецподразделений из URAN объединились для решения важных политических, экономических и социальных задач.



Ранее общественники URAN предложили новый способ борьбы с наркобизнесом.