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Самолёт столкнулся со стаей птиц: пассажирам вернут деньги за билеты

Просмотров:328 Опубликовано: Сегодня, 12:04
Самолёт столкнулся со стаей птиц: пассажирам вернут деньги за билеты
Кадр видео
Пассажирам самолета сообщением Атырау - Нур-Султан, совершившего аварийную посадку, вернут деньги за билеты, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Как заявили в авиакомпании SCAT, более 30 человек уже перебронировали вылет на другую дату, а остальным клиентам будет возвращена полная стоимость билета. Отмечается, что представители авиаперевозчика поселили всех иногородних пассажиров в гостиницу в Атырау и обеспечили трехразовым питанием.

Напомним, борт, вылетевший по маршруту Атырау - Нур-Султан, совершил экстренную посадку спустя 12 минут полета. Как стало известно, самолет столкнулся со стаей крупных птиц, а на борту в момент ЧП находились 115 пассажиров.

Несмотря на экстренную ситуацию, командир воздушного судна не поддался панике и, оценив ситуацию, принял решение вернуться в аэропорт. Посадка прошла в штатном режиме.



"Проблема с птицами, с которыми не происходит сегодня никакой борьбы, является весьма актуальной. Благодаря высокому профессионализму командира воздушного судна Карповича Ивана и слаженной работе всего экипажа посадка воздушного судна, столкнувшегося с целой стаей крупных птиц, прошла в штатном режиме. SCAT планирует представить пилота к награждению медалью", - сообщила руководитель отдела по связям с общественностью SCAT Виктория Старожилова.

Позже в авиакомпании предоставили видео турбины самолета с повреждениями.



Источник: tengrinews.kz
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