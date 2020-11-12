Самолёт столкнулся со стаей птиц: пассажирам вернут деньги за билеты

Пассажирам самолета сообщением Атырау - Нур-Султан, совершившего аварийную посадку, вернут деньги за билеты, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Almaty.tv.
Как заявили в авиакомпании SCAT, более 30 человек уже перебронировали вылет на другую дату, а остальным клиентам будет возвращена полная стоимость билета. Отмечается, что представители авиаперевозчика поселили всех иногородних пассажиров в гостиницу в Атырау и обеспечили трехразовым питанием.
Напомним, борт, вылетевший по маршруту Атырау - Нур-Султан, совершил экстренную посадку спустя 12 минут полета. Как стало известно, самолет столкнулся со стаей крупных птиц, а на борту в момент ЧП находились 115 пассажиров.
Несмотря на экстренную ситуацию, командир воздушного судна не поддался панике и, оценив ситуацию, принял решение вернуться в аэропорт. Посадка прошла в штатном режиме.
"Проблема с птицами, с которыми не происходит сегодня никакой борьбы, является весьма актуальной. Благодаря высокому профессионализму командира воздушного судна Карповича Ивана и слаженной работе всего экипажа посадка воздушного судна, столкнувшегося с целой стаей крупных птиц, прошла в штатном режиме. SCAT планирует представить пилота к награждению медалью", - сообщила руководитель отдела по связям с общественностью SCAT Виктория Старожилова.
Позже в авиакомпании предоставили видео турбины самолета с повреждениями.
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