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В Казахстане объединят два налога

Просмотров:329 Опубликовано: Сегодня, 12:37
В Казахстане объединят два налога
Фото: inform.kz
В Казахстане два налога объединят в один платеж, сообщает zakon.kz.

Депутаты одобрили в первом чтении проект Закона "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)".

Объединение налогов на имущество и землю физических лиц в один налог То есть, 2 налога будут уплачиваться единым платежом. Это позволит сократить издержки по заполнению квитанций и уплате банковских комиссий, - сказал депутат Сената Гумар Дюсембаев.

Также будет отменен земельный налог для собственников многоквартирных жилых домов.

Это связано с незначительной суммы налога, сложностью расчета и значительными затратами на администрирование, - сказал депутат.


Источник: kazlenta.kz
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